Наночастицы полистирола, который используют в том числе для пищевой упаковки, усилили развитие опухолей кишечника у мышей в лабораторном исследовании. Эффект сопровождался изменением кишечной микрофлоры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работу ученых из Центрального южного университета Китая опубликовал журнал Molecular Cancer.

Исследователи сравнили группы мышей в модели колоректального рака. Часть животных дополнительно получала частицы полистирола диаметром около 50 нанометров. Авторы пометили частицы, чтобы проследить, где они задерживаются. Наиболее заметное накопление обнаружили в толстой кишке. Частицы были видны в лизосомах - структурах клеток, которые расщепляют и перерабатывают разные вещества.

У мышей, получавших нанопластик, обнаружили больше опухолей. У них также наблюдались повреждения микроворсинок на поверхности клеток кишечника и сократилось количество бактерий Faecalibaculum rodentium. Эти бактерии вырабатывают пропионовую кислоту, которая в эксперименте помогала сдерживать процессы, связанные с развитием опухолей. Авторы связали недостаток пропионовой кислоты с ослаблением иммунного ответа против опухоли. Так исследование объединило наблюдения за самими частицами с изменениями, которые происходили в микрофлоре.

Дозы в опыте были выше обычного воздействия на человека. Исследование указывает на конкретный механизм, который предстоит проверить при других уровнях воздействия: частицы могут влиять на опухолевый процесс через бактерии кишечника, продукты их обмена и иммунную реакцию.