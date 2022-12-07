https://news.day.az/officialchronicle/1517398.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде"
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде"
7 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель ASCO Рауф Велиев проинформировал главу государства о танкере нового поколения.
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