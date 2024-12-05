https://news.day.az/officialchronicle/1713046.html Назначены заместители председателя Центрального банка Азербайджана - Распоряжение Вусал Джахангир оглу Халилов назначен заместителем председателя Центрального банка Азербайджанской Республики. Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Назначены заместители председателя Центрального банка Азербайджана - Распоряжение
Вусал Джахангир оглу Халилов назначен заместителем председателя Центрального банка Азербайджанской Республики.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Другими распоряжениями Президента Ильхама Алиева Али Исмаил оглу Ахмедов, Тогрул Наджафали оглу Алиев и Гюляр Азер гызы Пашаева назначены заместителями председателя Центрального банка Азербайджанской Республики.
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