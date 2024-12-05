Назначены заместители председателя Центрального банка Азербайджана

Вусал Джахангир оглу Халилов назначен заместителем председателя Центрального банка Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Другими распоряжениями Президента Ильхама Алиева Али Исмаил оглу Ахмедов, Тогрул Наджафали оглу Алиев и Гюляр Азер гызы Пашаева назначены заместителями председателя Центрального банка Азербайджанской Республики.