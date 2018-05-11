Сирийских армян гонят умирать в Карабах - ДЕТАЛИ

Самая большая проблема армянства заключается в том, что оно никак не определится, где же находится настоящая "историческая родина" армян. "Родиной" провозглашается любая часть любой страны, на которую начинают претендовать армянские националисты. В одном только нашем регионе таких "родин" у армянства аж целых три - на территории Турции, Азербайджана и Грузии. Выбор, конечно, большой, но именно это и заставляет сомневаться, что историческая родина армянского народа вообще находится где-то поблизости.

Как бы там ни было, а оккупированный Арменией азербайджанский Карабах уже провозглашен очередной "исторической родиной" армян. Исходя из этого, например, прибыл на оккупированные территории сирийский армянин Нерсес Демирчян, о жизни которого в НК - и в достаточно мрачных тонах - пишет армянское издание Lragir.am.

Автор материала вполне справедливо отмечает, что о перебравшихся в Нагорный Карабах армянах из диаспоры, как правило, пишут истории позитивные, но среди них немало и тех, кто живет, едва сводя концы с концами.

67-летний Нерсес Демирчян перебрался в Нагорный Карабах из Сирии еще в 2001 году со своей женой Анжелой и матерью. Вместе с двумя друзьями они хотели тут обустроиться и остаться.

Они взяли 100 гектаров земли в оккупированном Лачинском районе и решили заняться земледелием. Но эта земля отказалась принимать чужаков - град уничтожил весь урожай, и разочарованные друзья Демирчана уехали. Последний же с женой и 100-летней матерью сначала жил в предоставленном правительством доме в селе Вазгенашен, до оккупации называвшемся Абдалгюлаблы. Когда же дела пошли совсем плохо, перебрался в Ханкенди и открыл обувную мастерскую, а потом, не сумев платить за квартиру в "столице", семья переехала в Шушу. Так и ездит старик теперь из дома на работу и обратно - из города в город.

Семья еле сводит концы с концами, вдобавок все болеют и на лечение не хватает средств. Жизнь в Карабахе очень тяжелая, мрачная и беспросветная. Единственная надежда семьи - на продажу земельного участка в Сирии, полученного в наследство...

Грустная история, сломанная человеческая судьба. Хорошо живший в Сирии модельер-обувщик, бежавший от войны на "историческую родину", оказался здесь никому не нужным. Скажем больше - он никому не нужен и в Армении.

Нерсес Демирчан поддался на посулы пропаганды, обещавшей так называемым "репатриантам" все возможные блага. Только приезжай, и на тебя посыплется благодать. Из истории известно, что такие же обещания давались зарубежным армянам в сороковых годах прошлого века, когда их завлекали в недавно созданную на чужих землях Армению, откуда усиленно и целенаправленно выдворялось коренное, азербайджанское население. Большинство попавших на удочку, оказавшись на очередной "родине предков", постарались вскорости исправить эту роковую ошибку, но не всем это удалось, потому что железный занавес закрылся. Сирийским армянам, искавшим счастья в Армении и в оккупированном Карабахе, повезло больше - они имеют возможность спастись. Кому есть, куда уезжать, так и поступают.

Особенно это касается несчастных сирийцев, выбравших Нагорный Карабах. Карабахская земля цвела и плодоносила, пока не были изгнаны ее истинные хозяева. Новых хозяев она отторгает всеми возможными способами. На этом клочке земли нет развития, разруха и бедность являются визитной карточкой некогда цветущего региона. Нет ни одного факта успешности переехавших на оккупированные земли сирийских армян. Не идут дела и у самих армян Карабаха. Этому есть вполне объективное объяснение, заключающееся в избитой истине - на чужом горе счастья не построишь.

Как говорится в вышеуказанной статье Lragir.am, согласно официальным данным, 26 из 40 семей, перебравшихся из Сирии в Нагорный Карабах, проживают в Кашатагском (прежде Лачинском) районе. В основном, они переехали в период сирийской войны. Эти семьи государство обеспечило жильем. Со стороны различных структур и благотворительных организаций они получили продукты, бытовую технику, домашний скарб, деньги и другую помощь. Тем, кто занимается сельским хозяйством, выделяли агротехнические кредиты в размере до 200 млн. драмов (400 000 долларов США).

Такую радужную картину рисуют официальные источники. На самом же деле, как показывает печальная история Нерсеса Демирчана, приехавшие в надежде на лучшую жизнь люди оказались перед выбором - уезжать или попытаться выживать собственными силами. Оккупационный режим не способен дать ни переселенцам, ни собственному населению каких-то гарантий, что хотя бы еще через тридцать лет в регионе наладится нормальная жизнь.

Мы уже не говорим о том, что переселение армян из диаспоры на оккупированные территории чужого государства полностью противоречит принципам международного права. Этих людей как бы вроде и нет, потому что Ереван усердно продолжает отрицать факт незаконного заселения оккупированных территорий. То, что международные структуры, обязанные контролировать подобные вопросы, закрывают на происходящее глаза, еще не означает, что оккупантам удастся решить демографическую проблему в НК.

Если Нерсесу Демирчану хочется тупо продолжать считать азербайджанский Карабах "родиной сирийских армян", которую он, дескать, не покинет, обижаться за свое плачевное положение он должен только на себя.

Все, что эта "родина" может для него сделать - это предоставить участок земли на местном кладбище размером 2 м на 1 м. Посмертно.

Зульфугар Ибрагимов