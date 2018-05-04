Царукян не хочет отвечать за проделки Пашиняна

Что будет после 8 мая, то есть после избрания Никола Пашиняна премьер-министром Армении? Этого не знает никто. В том числе и поддержавшие будущего премьера силы.

Олигарх Гагик Царукян был первым, кто поддержал Пашиняна. Получив гарантии, что раскулачивания не будет, олигархат выступил против власти. Свой "революционный" опыт у Царукяна имеется - три года назад он серьезно схлестнулся с Саргсяном и даже собирался поднять народ, но испугался и пошел на попятную. Теперь олигарх встал рядом с Пашиняном, однако, как свидетельствую армянские источники, видимо, не до конца верит новому "союзнику" и особой ответственности за последствия всего произошедшего в последние недели на себя и свою партию возлагать не собирается.

"Царукян" не будет принимать участие в формировании временного правительства в случае избрания лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром Армении, пишет газета "Жаманак" (Время) со ссылкой на имеющиеся у нее сведения.

Как пишет издание, несмотря на то, что блок с самого начала присоединился к общенациональному движению и уже дважды оказал поддержку в вопросе избрания Пашиняна на пост премьер-министра, однако политсила не считает целесообразным на данном этапе брать на себя политическую ответственность в контексте деятельности временного правительства".

"Таким образом, блок "Царукян" останется в оппозиции и будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах в качестве оппозиционной силы", - пишет газета.

Султан Керим