Царукян не хочет отвечать за проделки Пашиняна

4 мая 2018 10:49

Что будет после 8 мая, то есть после избрания Никола Пашиняна премьер-министром Армении? Этого не знает никто. В том числе и поддержавшие будущего премьера силы.

Олигарх Царукян жестоко отомстил Саргсяну за свое унижение

Олигарх Гагик Царукян был первым, кто поддержал Пашиняна. Получив гарантии, что раскулачивания не будет, олигархат выступил против власти. Свой "революционный" опыт у Царукяна имеется - три года назад он серьезно схлестнулся с Саргсяном и даже собирался поднять народ, но испугался и пошел на попятную. Теперь олигарх встал рядом с Пашиняном, однако, как свидетельствую армянские источники, видимо, не до конца верит новому "союзнику" и особой ответственности за последствия всего произошедшего в последние недели на себя и свою партию возлагать не собирается.

"Царукян" не будет принимать участие в формировании временного правительства в случае избрания лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром Армении, пишет газета "Жаманак" (Время) со ссылкой на имеющиеся у нее сведения.

Как пишет издание, несмотря на то, что блок с самого начала присоединился к общенациональному движению и уже дважды оказал поддержку в вопросе избрания Пашиняна на пост премьер-министра, однако политсила не считает целесообразным на данном этапе брать на себя политическую ответственность в контексте деятельности временного правительства".

"Таким образом, блок "Царукян" останется в оппозиции и будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах в качестве оппозиционной силы", - пишет газета.

Султан Керим

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