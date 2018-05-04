Президент Бразилии выразил уверенность в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах
4 мая 2018 16:59 176
Президент Бразилии Мишель Темер поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Поздравляю вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Верю, что дружественные отношения между Бразилией и Азербайджаном еще более укрепятся в интересах наших народов и международного сообщества. Несмотря на разделяющее нас большое географическое расстояние, уверен, что наше сотрудничество в различных сферах еще более расширится. Господин Президент, еще раз особо подчеркиваю заинтересованность в поддержке такого благородного дела. Желаю вам в новый период президентства крепкого здоровья, счастья и успехов", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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