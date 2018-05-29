GİSDİ опубликовала итоговый отчет наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане

Гражданская инициатива за свободные и демократические выборы (GİSDİ) распространила итоговый отчет по наблюдению за президентским выборами в Азербайджане, которые состоялись 11 апреля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В состоящем из 17 разделов отчете был подробно описан ход выборов 11 апреля и проведена их всесторонняя оценка.

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