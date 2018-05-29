Георгий Маргвелашвили: Азербайджанский народ успешно справился с вызовами на пути строительства независимого государства

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Испытываю удовлетворение, передавая вам мои искренние поздравления по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Приятно подчеркнуть, что азербайджанский народ успешно справился с различными вызовами на пути строительства независимого и прочного государства. Рад, что сегодня мы являемся свидетелями большого авторитета на международной арене вашей интенсивно развивающейся страны. Уверен, что отношения дружбы и тесного сотрудничества между стратегическим партнерами Грузией и Азербайджаном, продолжающиеся на протяжении веков, в результате совместных усилий еще больше будут развиваться и расширяться во имя интересов наших народов. Пользуясь приятной возможностью, хочу выразить вам благодарность за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Ваше превосходительство, выражаю вам самое глубокое почтение и желаю дружественному азербайджанскому народу спокойствия, стабильности и благосостояния", - говорится в поздравлении.

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