В ПАСЕ представят отчет о президентских выборах в Азербайджане

Отчет о президентских выборах, проведенных в Азербайджане 11 апреля, будет представлен на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая состоится 25-29 июня в Страсбурге (Франция).

Об этом сообщает в среду сайт организации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается, отчет будет представлен Виорелем Рисердом Бадеа, который возглавлял делегацию ПАСЕ из 33 человек, наблюдавшую за президентскими выборами в Азербайджане.

Кроме того, на летней сессии будет избран новый президент ПАСЕ. Также ожидаются изменения в членстве комитетов организации.

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