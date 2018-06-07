Азербайджан продемонстрирует оборонную продукцию во Франции
Продукция оборонного назначения, разработанная и производимая министерством оборонной промышленности Азербайджана, 11-15 июня будет демонстрироваться на международной выставке обороны и безопасности "EUROSATORY-2018", которая состоится в Париже. Об этом говорится в сообщении миноборонпрома, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с этим делегация миноборонпрома во главе с министром Явером Джамаловым будет находиться с визитом во Франции.
В ходе пятидневной выставки посетителям будут представлены 270 наименований продукции миноборонпрома.
На выставке "EUROSATORY-2018" ожидается участие более 1700 компаний из 63 стран мира.
В ходе визита запланированы встречи Явера Джамалова в рамках военно-технического сотрудничества.
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