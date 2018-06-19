Биолаборатории на территории Армении представляют угрозу для человечества - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Недавно в армянских СМИ прошла любопытная информация, связанная с расположенными на территории Армении референс - лабораториями, которые были открыты при финансовой поддержке США.

В Армении озабочены, что Россия требует от Армении доступа к американским лабораториям.То, что требование российской стороны вызывает раздражение в Ереване, не удивляет, это в "добрых" традициях армянства.Тем не менее, как раз таки в данном случае спрос Москвы с Еревана вполне логичен. Пока армянская сторона каких-то внятных объяснений по этому поводу не дает, и ограничивается сообщениями в СМИ о том, что речь идет о сотрудничестве в сфере биологических исследований.

На вопросы - что может представлять собой это документ, и почему в Армении опасаются доступа РФ к американскимлабораториям, расположенным на территории этой страны своим мнением поделился с Day.Az известный, российский эксперт, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

По его словам, очень интригует, что же разрабатывалось в этих биолабораториях и не является ли это преступлением перед человечеством!?

"В 90-е на бывшем постсоветском пространстве победившая сторона развернула сеть неких лабораторий посвященных биологическим исследованиям чего-то. Исходя из обще геополитических соображений, мы можем предполагать, что это часть механизма по закреплению этой самой победы. После 2012 г. ситуация на постсоветском пространстве стала постепенно выходить из под контроля победившей стороны, в том числе и на фоне возникающих, на фоне развития экономического кризиса мировой неолиберальной глобализации, противоречий, как экономического, так и политического характера. Сейчас ситуация дошла до того, что Россия требует доступа к этому механизму на территориях сопредельных стран -бывших советских республик, в частности Армении.

Полагаю, там оказаться может что угодно, от сбора информации, до разработки биологического оружия, не только вирусов и бактерий, но и пищевых добавок, а также технологий регулирования численности населения потенциального противника в сторону его уменьшения и воздействия, негативного, на здоровье. Я думаю, речь идет о так называемом, генетическом оружии и евгенике - регулировании численности населения геополитических противников. Например, чукчи не имеют иммунитета от алкоголизма, условно говоря. Мне известны попытки разработки японцами (времен второй мировой) болезней, к которым восприимчивы, например, только китайцы, и о целенаправленной доработке вируса энцефалита и его распространении на Дальнем Востоке и Сибири", - сказал российский эксперт, пояснив, что к примеру, в Европе энцефалит можно и не заметить, там температура подержится, а в Сибири можно в легкую умереть, или стать инвалидом.

Матанат Насибова