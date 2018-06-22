Арастун Мехтиев: Азербайджанская армия полностью гарантирует освобождение территорий страны от оккупации

Азербайджанская армия дает полную гарантию на выполнение большой задачи, которая сегодня стоит перед страной, - освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации. Об этом в пятницу сказал заместитель заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Арастун Мехтиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мехтиев сказал, что, несмотря на свое недолгое существование, Азербайджанская Демократическая Республика оставила большое наследие. "Говоря о наследии, следует отметить, в том числе создание в 1918 году Национальной армии. Сегодня мы находимся в преддверии юбилея армии и через несколько дней торжественно отпразднуем ее 100-летие", - сказал он.

Представитель Администрации Президента отметил, что АДР в очень непростых условиях смогла создать Национальную армию. Несмотря на все трудности, в процессе создания армии были достигнуты большие успехи, заложены военные традиции и получен большой опыт.

"Мы, используя опыт того периода, смогли решить большие задачи в вопросе создания армии и в последующие годы. Созданные в свое время усилиями великого лидера Гейдара Алиева военные школы, в том числе военная школа имени Джамшида Нахчыванского, обучение азербайджанской молодежи в различных высших военных школах СССР внесли большой вклад в формирование Национальной армии после обретения независимости в 1991 году", - сказал Мехтиев.

Он добавил, что благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, азербайджанской армии уделяется большое внимание.

"Наша армия уже является одной из самых сильных, самых современных с точки зрения военно-технического оснащения, а также подготовленных с морально-психологической точки зрения", - сказал Мехтиев.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook