В Армении начинают разводить крокодилов - страусы надоели

На днях ООН опубликовал доклад относительно проблемы голода на планете. Согласно докладу, в Армении недоедают прочти 18 процентов детей. То есть ситуация в стране тяжелая. Подсчитанный показатель должен был бы стать для армянского правительства и предпринимателей серьезным сигналом к переформатированию своей работы и смене приоритетов.

Между тем, как сообщает Новости-Армении, в общине Даштаван Араратской области создается ферма по разведению... крокодилов. Губернатор Араратской области Гагик Саркисян поведал журналистам, что компанией, которая будет заниматься разведением крокодилов уже арендовано 15 гектаров земли. "Была организована встреча с жителями деревни. В первый год будет осуществлена инвестиция в $1,5 млн., а в последующие 5 лет объем инвестиций достигнет $10 млн.", - заявил Саркисян.

По его словам, инициатором проекта является предприниматель из Танзании, заинтересованный в производстве крокодиловой кожи. Кроме того, для посетителей фермы будут созданы условия для досуга - аттракционы, точки питания и многое другое.

Заметим, что инициатива очень странная и неуместная, принимая во внимание вышеуказанный доклад ООН. В стране растут цены на продукты питания, в первую очередь на мясо, которое скоро станет практически недоступным населению. Мясо крокодила тоже употребляется в пищу в экзотических странах, но это не то, что нужно жителям Армении. Несколько лет назад один из олигархов пытался подсунуть ереванцам сомнительный деликатес - копченых крокодилов, но это новшество не вызвало у населения ничего, кроме отвращения.

Вместо того, чтобы затевать подобные предприятия, правительство должно было бы задумать о развитии скотоводства, поддержке профильных фермерских хозяйств. Должно поощряться инвестирование, прежде всего сфер, направленных на обеспечение продовольственной безопасности страны. А кому нужны крокодилы в Армении?

Помнится, прежние власти проявляли большой интерес к разведению страусов. Незадолго до ухода с поста, предыдущий премьер Карен Карапетян как-то посетил хозяйство по разведению страусов и на полном серьезе обсуждал стимулирование страусоводства в Армении. Он, наверное, был несказанно счастлив услышать, что в хозяйстве имеется 500 таких птиц, если предложил стимулировать экспорт страусиного мяса...

Теперь вот крокодилы с их дорогостоящей кожей. За ними, наверное, последуют змеи, ведь змеиный яд тоже можно продать за валюту. Кто-Кто-то на этом наживется, а правительство, если дела фермы пойдут хорошо, получит возможность заявить о росте показателей сельского хозйства. В проигрыше, как всегда, окажутся только рядовые граждане. Которым после просмотра крокодильего аттракциона придется возвращаться домой и ложиться спать с пустым желудком.

Зульфугар Ибрагимов