Награжденный за "героизм" армянский солдат оказался жертвой сослуживца

Следственный комитет Армении обвинил военнослужащего в смерти сослуживца - младшего сержанта Агаси Мкртчяна. Об этом сообщается на официальной странице Следственного комитета в соцсети Facebook, сообщают армянские СМИ.

26 сентября военнослужащий срочной службы Агаси Мкртчян скончался от полученного огнестрельного ранения боевой позиции одной из частей ВС Армении, дислоцированных в оккупированном Карабахе.

Отмечается, что в рамках уголовного дела, которое расследуется в третьем гарнизонном следственном отделе СК Армении, проводятся активные действия для выяснения всех обстоятельств смерти младшего сержанта. В ходе предварительного следствия получены данные о том, что военнослужащий получил смертельное ранение в результате выстрела сослуживца. Инцидент произошел из-за нарушения правил несения боевого дежурства.

Следователи выяснили личность подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Армении и в качестве меры пресечения в его отношении избран арест.

Напомним, что ранее сообщалось, что солдат получил пулевое ранение при невыясненных обстоятельствах. Военнослужащий был доставлен в госпиталь, где скончался от полученной раны.

Напомним также, что убитый сослуживцем солдат был скоропалительно награжден сепаратистской "медалью" за некие боевые заслуги. Видимо, ожидалось, что причиной смерти, как обычно, будет названа вражеская пуля. Ситуация была бы комичной, если бы речь не шла о смерти человека. Отзовет теперь свою "медаль" сепаратистский режим или нет? Впрочем, какая разница, ведь такие награды не более чем металлолом.

Султан Керим