Армянская армия превратилась в морг - 44 случая смерти за 9 месяцев

Несмотря на переписанную конституцию, смену формы госуправления и "бархатную революцию" в Армении, для армянской армии ничего не изменилось. Этот важный символ государственности продолжает оставаться в плачевном состоянии. На ситуацию в ВС не повлияла ни борьба с коррупцией, ни громкие лозунги, ни угрозы, звучащие на "гражданке". Скорее наоборот - моральный дух армии страны-оккупанта, и без того хилый, сошел почти что на нет после зачисток среди командного и генеральского состава вооруженных сил. Армия была полностью дискредитирована в глазах общества.

Не удивительно, что статистика смертей в рядах армянских ВС не сокращается, как ожидалось, а продолжает расти.

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи представил справку о смертности в ВС Армении, в том числе в частях, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана. Статистика приводится с января по сентябрь 2018 года. Данные были собраны из СМИ, официальных источников, в некоторых случаях - получены от родственников погибших военнослужащих.

Как сообщает Epress.am, за отмеченный период было зафиксировано 44 случая смерти. Только о 34 из них правозащитной организации стало известно из СМИ или официальных источников. 27 из 34 признаны связанными со службой, 7 - не связанными. В 10 случаях не было вообще никакой доступной информации: они признаны несвязанными со службой.

Примечательно, что в некоторых случаях официальные источники на свое усмотрение распространяют сообщения о случаях смерти, не имеющих отношения к воинской службе, в некоторых - нет.

Только в 40 случаях смерти известна географическая местность. Так, 21 случай (47%) произошел в Нагорном Карабахе, 19 (43%) - на территории Армении.

По данным ванадзорского офиса ХГА, по сравнению с прошлым годом в 2018-ом число смертей вследствие нарушения режима прекращения огня, как и случаи убийства, сократилось на 1, однако больше чем на 40% увеличились случаи смерти из-за проблем со здоровьем и более чем два раза - вследствие ДТП.

Напомним, что только за последнюю пару недель в частях ВС Армении в оккупированном Карабахе было зафиксировано два случая убийства солдат сослуживцами.

Моральный дух падает, страх растет.

Султан Керим