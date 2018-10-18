Айдын Мирзазаде: Армении придется признать международные нормы

Мир все больше и больше понимает объективность позиции Азербайджана в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, кандидат политических наук Айдын Мирзазаде, комментируя наделавшие много шума в Армении слова экс-посла США в РА Ричарда Миллза относительно карабахского урегулирования.

Напомним, что Миллз заявил в интервью EVN Report, что урегулирование карабахской проблемы без возврата определенных занятых территорий невозможно.

"Жестокая реальность состоит в том, что урегулирование невозможно без возврата определенных занятых территорий", - подчеркнул американский дипломат.

По мнению азербайджанского депутата, признание завершающего свою миссию на должности посла США в Армении Ричарда Миллза показывает, что, несмотря на армянские усилия и пропаганду, суть проблемы становится яснее. И никакие уловки Армении, никакие ссылки на выдуманную историю уже не привлекают сторонних субъектов.

"Это еще раз показывает, что Армении ничего не остается, как признать международные правовые нормы и освободить оккупированные территории", - считает Мирзазаде.

Депутат подчеркнул, что сегодня это вопрос не только юридической правомочности, но и жизни и смерти для самой Армении.

"Чем больше Армения затягивает этот вопрос, тем больше вариантов ее ослабления и исчезновения ее с политической карты мира как независимого государства. Думаю, что таких признаний будет все больше и больше", - подытожил депутат.

Тарана Мустафаева