Айдын Мирзазаде: Армении придется признать международные нормы
Мир все больше и больше понимает объективность позиции Азербайджана в вопросе урегулирования карабахского конфликта.
Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, кандидат политических наук Айдын Мирзазаде, комментируя наделавшие много шума в Армении слова экс-посла США в РА Ричарда Миллза относительно карабахского урегулирования.
Напомним, что Миллз заявил в интервью EVN Report, что урегулирование карабахской проблемы без возврата определенных занятых территорий невозможно.
"Жестокая реальность состоит в том, что урегулирование невозможно без возврата определенных занятых территорий", - подчеркнул американский дипломат.
По мнению азербайджанского депутата, признание завершающего свою миссию на должности посла США в Армении Ричарда Миллза показывает, что, несмотря на армянские усилия и пропаганду, суть проблемы становится яснее. И никакие уловки Армении, никакие ссылки на выдуманную историю уже не привлекают сторонних субъектов.
"Это еще раз показывает, что Армении ничего не остается, как признать международные правовые нормы и освободить оккупированные территории", - считает Мирзазаде.
Депутат подчеркнул, что сегодня это вопрос не только юридической правомочности, но и жизни и смерти для самой Армении.
"Чем больше Армения затягивает этот вопрос, тем больше вариантов ее ослабления и исчезновения ее с политической карты мира как независимого государства. Думаю, что таких признаний будет все больше и больше", - подытожил депутат.
Тарана МустафаеваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Посол уехал, а истерика осталась - в Армении психуют из-за Миллза и Карабаха
Футбольный клуб «Бешикташ» поздравил азербайджанский народ с Днем независимости
Отмена заседания ОДКБ в Ереване ударила по имиджу Армении
Кочарян подает на Пашиняна в Евросуд
Италия считает Азербайджан одним из своих самых преданных партнеров
Ключевые игроки "Барселоны" хотят, чтобы клуб купил Поля Погба
В Брюсселе официально открылся саммит АСЕМ
УЕФА оштрафовал «ПСЖ» после матча с «Црвеной Звездой»
Мейвезер о поединке с Нурмагомедовым: "Готов повеселить публику"
На Facebook подали в суд за завышение количества просмотров видео
Трамп заявил о намерении закрыть границу с Мексикой
Айдын Мирзазаде: Армении придется признать международные нормы
Apple анонсировала "особое событие"
Азербайджанский ветеран дзюдо стал восьмикратным чемпионом мира
Минэкологии о ситуации в зоне оползня в Баку
Путин назвал условия ухода Ирана из Сирии
Дочь Буша рассказала о призраках в Белом доме
Reuters рассказало о столкновении между Польшей и Европой
У компании Coca-Cola сменится президент
В России потерпел крушение учебный самолет Л-39
-
18 Окт. 00:46 14 242
-
18 Окт. 17:56 8 266
-
18 Окт. 10:37 8 017
-
18 Окт. 10:16 7 793
-
18 Окт. 13:21 7 588