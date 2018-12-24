Таир Салахов: Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда с особой заботой и вниманием относится к деятелям искусства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда с особой заботой и вниманием относится к деятелям искусства, и благодаря главе государства Азербайджан известен во всем мире как страна древней культуры и славных традиций.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend всемирно известный художник, кавалер высоких государственных наград и лауреат международных премий, дважды лауреат Государственной премии Азербайджана, лауреат Государственных премий СССР и России, народный художник Азербайджана, России, СССР Таир Салахов.

"Президент Ильхам Алиев от имени азербайджанского народа 29 ноября первым поздравил меня с юбилеем, пожелал дальнейших творческих успехов. И я был счастлив, когда Президент Ильхам Алиев вместе со своей семьей принял участие в открытии моей выставки в Баку 14 декабря. Она проводилась в преддверии дня рождения Президента Ильхама Алиева, и это мой подарок ему, а также дань памяти ушедшему из жизни 12 декабря великому лидеру Гейдару Алиеву. Я счастлив, что приехал в Баку и получил из рук Президента Азербайджана орден "Эмек" первой степени. Это было замечательно", - сказал Таир Салахов.

Как отметил Таир Салахов, благодаря деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране и за рубежом проводится множество значимых международных мероприятий, фестивалей и проектов, пропагандирующих национальную культуру и искусство.

"Благодаря этому люди во всем мире узнают о традициях и обычаях азербайджанского народа, музыке и литературе, природе и архитектуре, толерантности и мультикультурализме, талантливых личностях. Азербайджанский народ, являющийся одним из наиболее древних народов мира, по праву гордится своими историческими памятниками материальной культуры, своей богатой литературой, искусством и музыкальной культурой", - сказал он.

Таир Салахов также особо отметил роль в деле сохранения национального наследия и развития культуры и искусства, Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

"Плодотворная деятельность Мехрибан Алиевой воплощена во множестве дел, направленных во благо развития страны. Благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой различные виды древней национальной архитектуры, музыки, национальных инструментов, танцев, блюд, традиций и игр включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Все это говорит о величии и процветании Азербайджана", - сказал Таир Салахов.