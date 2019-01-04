Елка, дети и долгожданная мирная жизнь - как в Джоджуг Марджанлы встретили Новый год - РЕПОРТАЖ - ФОТО

Нагорно-карабахский конфликт лишил многих счастья встретить Новый год на родной земле. Уже более 25 лет беженцы и вынужденные переселенцы вынуждены жить с тоскою в сердце по родным краям.

Кроме земель эта война унесла и продолжает уносить и жизни людей. Но азербайджанский народ и государство не намерены терпеть оккупацию, они ждут решения этого конфликта мирным путем, но при этом готовы отвоевать родные земли силой. Тому свидетельство апрельские бои, в результате которых была освобождена высота Лелетепе, являющаяся важной стратегической точкой, позволяющей обезопасить близлежащие азербайджанские населенные пункты от огня противника и контролировать позиции ВС Армении по ту сторону линии соприкосновения.

Занятие азербайджанскими войсками высоты Лелетепе позволило жителям освобожденного села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, не боясь пуль противника, вернуться на свои родные земли и зажить нормальной жизнью. И вот они уже встретили здесь Новый 2019 год.

...Первое, что бросилось в глаза, - это белые голуби на крыше одного из местных домов. Птицы, символизирующие мир, демонстрировали атмосферу в этом селе - здесь царил мир.

Напомним, что в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева за короткое время Джоджуг Марджанлы превратился в современный и благоустроенный населенный пункт. Сегодня здесь 150 домов, а также детские сады, школа, медпункт, мечети, постоянное водоснабжение, электроэнергия, природный газ, асфальт и т.д. Многие жители обеспечены работой на созданных в селе предприятиях.

Село Джоджуг Марджанлы долгое время оставалось под контролем оккупационных сил Армении и было окончательно освобождено в результате успешного контрнаступления азербайджанской армии в апреле 2016 года. Уже год, как бывшие жители села, временно расселенные в различных местах нашей республики и носившие статус вынужденных переселенцев, вернулись к родным очагам, в дома своих предков и сегодня живут здесь в полной безопасности. Возвращение в Джоджуг Марджанлы вселило в жителей надежду и веру в скорейшее освобождение и других оккупированных территорий и начало "Великого возвращения".

Кстати, именно так - "Возвращение", назван парк в Джоджуг Марджанлы, где сельчане отдыхают и устраивают праздники. Еще одна достопримечательность села - мечеть, являющаяся аналогом Шушинской мечети. А лозунг на въезде в село гласит "Из Джоджуг Марджанлы - в Шушу" и полностью отражает настроение азербайджанского народа, готового и дальше отвоевывать свои земли.

Один из местных жителей, агсаккал Авчы рассказал Day.Az, что был счастлив вернуться в свое родное село спустя много лет жизни в качестве вынужденного переселенца. "Я благодарен нашему Президенту, нашей армии за то, что я смог вернуться сюда. И я всегда рад тем, кто приезжает к нам в село", - признался старый сельчанин.

Несмотря на то, что Джоджуг Марджанлы находится на линии фронта, жизнь здесь не отличается от будней других сел страны - каждый занят своим делом, дети катаются на велосипедах, ходят в школу, мечтают, взрослые разводят скот и возделывают землю. Только отношение людей к земле здесь немного иное - прошедшее через испытания, выстраданное, полное привязанности и любви к Родине.

Как рассказал специально для Day.Az военный эксперт, ветеран карабахской войны, автор документальных книг "Встретимся в Горадизе", "Высота 1020", "Плечом к плечу", бывший командир отдельной разведывательной роты при армейском корпусе Ильхам Агалар, село Джоджуг Марджанлы стало символом освобождения азербайджанских земель от захватчиков.

Отметим, что Ильхам Агалар, участник Горадизской операции, сам является выходцем из этих мест.

Самым значимым моментом в апрельских боях 2016 года, по мнению нашего собеседника, было освобождение высоты Лелетепе, в результате которой Джоджуг Марджанлы избавился от контроля со стороны армянских позиций, после чего село было восстановлено и люди вернулись на землю своих предков.

"Апрельские бои вновь доказали, что наш народ не смирился с фактом оккупации и никогда не смирится с этим. В любое время мы готовы освободить свои земли вооруженным путем, и апрельские бои подтвердили нашу боеготовность. Конечно же, мы - сторонники того, чтобы этот конфликт решился мирным путем, но готовы в противном случае решить его путем военных действий. Мы восстановим целостность территории нашей страны, поднимем флаг Азербайджана в каждом своем районе", - подчеркнул И. Агалар.

Военный эксперт отметил, что чем скорее вынужденные переселенцы вернутся на свои земли, тем лучше. Потому что наличие в стране такого количества вынужденных переселенцев создает не только социальные проблемы, но и оставляет морально-психологические травмы у людей и влияет на будущие поколения.

"И жить, и умирать следует на родной земле. Поэтому возвращение даже одного села считается большим успехом. Это не только меняет жизненный уклад людей, это меняет их мировоззрение и демонстрирует всему миру, что мы готовы вернуться на свои земли, несмотря на то, что там все разрушено. Мы готовы все восстановить, построить заново, мы готовы к возвращению и мы вернемся!", - сказал Ильхам Агалар.

Франгиз Агаларова