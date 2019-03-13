Армянское лобби сейчас бросило все силы на "прорыв блокады" Армении и организацию транзита грузов для Армении через сепаратистские территории Грузии - Абхазию и Цхинвальский регион. Но при этом без их деоккупации и без возвращения грузинских беженцев, передает Day.Az со ссылкой на грузинское издание KavkazPlus.

Все идет к тому, что эти грузинские земли будут просто "присвоены" армянами. Но для того, чтобы получить разрешение Грузии на транзит, армянские националисты стремятся "успокоить" грузин.

Дескать, к сепаратизму в Абхазии и Цхинвальском регионе они "совсем не имеют отношения". И факты, которые публикуют независимые грузинские СМИ, выводят их из себя и они лихорадочно стремятся их опровергнуть.

Т.е. "братья-армяне" стремятся доказать, что они против грузин в Абхазии не воевали и сепаратистов не поддерживали.

Но ведь факты говорят об обратном.

Батальон им. Баграмяна - это армянское подразделение сепаратистов, которое отличилось наиболее жуткими зверствами против мирного грузинского населения, особенно в Сухуми. Более того, армянские головорезы гордятся убийствами грузин в Абхазии и их "заслуги" в этом деле особо подчеркивают сепаратистские лидеры.

Как отмечает грузинское издание, по словам сепаратистского "замминистра обороны Абхазии" в годы войны Сергея Шамба, изначально идея создания батальона по этническому признаку была неоднозначной, и многие считали это недопустимым, но Альберту Тополяну удалось убедить всех в такой необходимости.

Таким образом, даже сами абхазские сепаратисты не хотели создавать специально "армянский" батальон. Но армян среди сепаратистских боевиков было настолько много, и они так ненавидели грузин, что добились создания "своих" армянских подразделений.

Армяне воевали и в других сепаратистских соединениях. Сегодня лидеры сепаратистов отмечают их "героизм" и "заслуги", благодаря которым были убиты десятки тысяч грузин и свыше 300 тысяч изгнано из родных мест. Это что, тоже "фейк" и дезинформация?

А то, что во всех проармянских СМИ о грузинах пишут не иначе как о "фашистах" и требуют расчленения Грузии, отделения от нее Самцхе-Джавахети "по карабахскому сценарию"? Это что, тоже "дезинформация" или "фейковая информация"? Или "братья-армяне" считают, что грузины настолько "тупые", что не читают сепаратистских и российских СМИ?

А как расценить регулярное голосование Армении на Генеральной ассамблее ООН против возвращения грузинских беженцев в Абхазию и Цхинвальский регион. Причем, как до армянской "революции", так и после. Это что, тоже "дезинформация"?

Из-за организованных армянскими боевиками этнических чисток в Абхазии именно армяне стали здесь доминирующим этносом. Они захватили дома и квартиры грузин в Сухуми, Гагре, Гульрипше, Очамчира. Армяне подмяли под себя всю экономику сепаратистской территории. И если они уже не требуют себе "автономии" на сепаратистской территории, то только потому, что она им больше не нужна. Армянская община - и так уже здесь "хозяева".

С началом "армянского транзита" через Абхазию доминирование армян станет вообще тотальным и сами абхазы окажутся "лишними".

Сами абхазские и осетинские сепаратисты тоже начали смутно догадываться о том, что "братья армяне" собираются их "кинуть" и организовать транзит исключительно в своих интересах. Поэтому одновременно армянские власти через сепаратистскую администрацию власти в оккупированном Арменией азербайджанском Карабахе активизировали работы с сепаратистами в Цхинвали и Сухуми, участились поездки туда армянских "арцахских" делегаций.

Одновременно армянское лобби заигрывает с Грузией и вновь рассказывает что-то о "вековой дружбе" и "братстве". Получается, армянские националисты считают грузин безрассудными? Они думают, что у грузинского народа "отшибло память"?

Неужели они думают, что грузины забудут те зверства, которые творили над их братьями и сестрами армянские националисты всего каких-то 25-26 лет назад? В том числе и батальон им. Баграмяна, боевики которого по-прежнему не наказаны и "гордятся" убийствами грузин.