Нурсултан Назарбаев - большой друг Азербайджана и большая личность в тюркском мире, благодаря нему было сформировано такое авторитетное и сильное тюркоязычное государство, как Казахстан.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал депутат Айдын Мирзазаде, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что Казахстан превратился в авторитетное государство не только на постсоветском пространстве, но и в регионе и мире.

Подчеркнув, что Нурсултан Назарбаев придает особое значение дружбе с Азербайджаном, Мирзазаде добавил, что казахстанский лидер всесторонне защищал позицию Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта: "Поэтому азербайджанский народ считает Нурсултана Назарбаева большим другом Азербайджана, ценит его большой труд в укреплении казахстанско-азербайджанских связей и тюркского мира".

Депутат подчеркнул, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже друг Азербайджана: "Верим, что один из первых своих визитов Токаев совершит в Азербайджан, выступит в Милли Меджлисе касательно казахстанско-азербайджанских связей, и убеждены, что в период президентства Токаев успешно продолжит политику Нурсултана Назарбаева, связанную с Азербайджаном, тюркским миром, а также работу по усилению мира и благополучия в мире в целом".