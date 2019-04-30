В среду, 1 мая начинаются очередные совместные военные Вооруженных Сил Азербайджана и Турции. Тактические учения с боевыми стрельбами под названием "Мустафа Кемаль Ататюрк-2019" продлятся до 3 мая.

Основной целью учений, как сообщает пресс-служба Минобороны, является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран посредством проведения обмена опытом. К совместным учениям будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

Ни для кого не будет открытием тот факт, что очередные учения в Азербайджане, да еще уже далеко не первые совместные с Турцией маневры, вызвали нервозность у армянской стороны. В них в Армении видят угрозу и конкретный намек на подготовку Азербайджана к войне. Особенностью нынешней истерики в соседней стране является то, что в этот раз в качестве объекта угроз представляется не только Армения, но и Россия. Мол, азербайджано-турецкие учения это прямой вывоз российской стороне.

Делается такой акцент далеко не случайно. В последние дни в армяно-российском военном сотрудничестве наблюдается небывалое оживление.

Армения постепенно сокращает разрыв от Азербайджана в плане закупок вооружений и военной техники, и процесс этот в ближайшие годы продолжится, пишут с торжеством армянские СМИ.

Военный эксперт Давид Арутюнов, комментируя доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), поместившего Армению на третье место по темпам роста (33%) военных расходов в 2018 году, обратил внимание на то, что Армения не просто закупает, а закупает в основном сложные технологичные системы, как правило - дорогостоящие. Кроме того, закупает Ереван оружие в основном у России, причем - по внутренним ценам, в отличие от Азербайджана, который получает вооружение по мировым ценам.

Министр обороны Армении Давид Тоноян пару дней назад заявил журналистам, что достигнуты договоренности о поставках различного российского вооружения до конца года и в следующем году. В стране-оккупанте надеются на это как на манну небесную. Там рассчитывают, что года через два армянские ВС раз и навсегда обгонят азербайджанскую армию, в результате чего у Баку на переговорах окажутся связаны руки, и это позволит укрепить статус-кво и ужесточить позицию Еревана.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"Если говорить об азербайджано-турецких учениях, то это плановые маневры. Напомню, что Азербайджан участвовал уже и в трехсторонних маневрах с Турцией и Грузией, наши военнослужащие в составе турецкого контингента выполняют боевую задачу в Афганистане.

С Турцией у Азербайджана вообще очень прочные связи, в том числе в военном плане. Происходит активный обмен опытом. Например, недавно 100 военнослужащих Турции обучались азербайджанскими специалистами управлению российскими системами С-300.

С обеих сторон в учениях примут участие бронетехника, артиллерия, минометы, транспортные и боевые вертолеты. Тематика, которая отрабатывается в ходе азербайджано-турецких учений, это совместные действия по проведению антитеррористических операций. Эти учения внесут свою лепту в сближение, координацию и взаимодействие ВС двух стран и выведут на очередной уровень степень совместного выполнения поставленных боевых задач.

Азербайджанские ВС на учениях представляет Отдельная общевойсковая армия Нахчывана. Это отлично подготовленная и оснащенная высокопрофессиональная группировка. Вообще, турецкая сторона всегда отмечала высокий уровень подготовки азербайджанских военных специалистов.

Взаимодействие с одной из сильнейших армий НАТО, проведение совместных с ней мероприятий говорит о многом. И обеспокоенность Армении, оккупирующей территории братского Турции Азербайджана, вполне понятны.

Армения пытается демонстрировать силу закупкой наступательного вооружения. Накануне стало известно, что эта страна увеличила за год военные расходы на 33 процента. Но это не внушает азербайджанской армии страха, это говорит лишь о том, что оккупант не оставляет нам никакого выбора, кроме как освободить свои земли силовым путем. Азербайджанская сторона питала некоторые надежды на новые власти Армении, ожидая, что они окажутся разумнее "карабахского клана" и поймут, что без решения карабахского вопроса у этой страны не будет будущего. К сожалению, надежды не оправдались, и вопрос урегулирования карабахского конфликта сегодня находится на том же уровне, что и при прежних властях. Хотя нет, я бы даже сказал, что Армения тут сделала шаг назад по всем позициям.

Сегодня Ереван продолжает попытки запугать нас российскими Су-30СМ. эти машины поступят в Армению через год-полтора, а военное руководство уже говорит о планах бомбить Баку и нефтепромыслы. Это лишний раз подтверждает, что Армения - террористическое государство.

В рамках ОДКБ Армения планирует получить к 2020 году четыре самолет Су-30, причем по внутренним ценам России. Это 23 миллиона долларов без вооружения, плюс еще 25 процентов от этой цены - если полный боекомплект. То есть четыре Су-30 покрывают 100-миллионный российский кредит. В Армении торжествуют, не понимая, что таким образом попадают в еще большую зависимость от России. Москва привязывает Ереван к себе, зная неустойчивость армянской политики.

Приходится также читать в армянских источниках, что их вооруженные силы выше по качеству, чем наши. Очередной вымысел. Азербайджанская армия сегодня высокопрофессиональна. Большая часть военных специалистов у нас - это профессионалы, контрактники. В подразделениях же спецназначения контрактники составляют сто процентов. В Армении же это солдаты-срочники, а, как говорится, любая техника в руках неуча - это кусок железа. Эти четыре Су-30, эти 33 процента - все это несерьезно. Армении придется увеличить свой бюджет минимум в 5 раз, чтобы приблизиться к тому, что Азербайджан способен тратить на свои вооруженные силы. Развитие вооруженных сил показывает экономические возможности страны. Армения же по своему экономическому и человеческому потенциалу никогда не сможет догнать Азербайджан. Пусть лучше эти средства тратят не на вооружение, а на социальные нужды своего народа.

У Армении нет шансов. Все, что говорят ее военные и власти, рассчитано на внутреннюю аудиторию. Мы же спокойно относимся к их вооружению. Наши ПВО способны отразить нападение любого летательного аппарата, имеющегося сегодня в мире.

У армян один выход - поспешить решить карабахский вопрос миром, пока наши ВС не перешли к применению силы".

Параллельно с заявлениями из Еревана о расширении военных закупок у России, стало известно, что Москва и сама планирует усилить свое военное присутствие в Армении. В частности, по информации ТАСС, будут переоснащены дислоцированные в Армении российские ВВС. Согласно информации, летчики 3624-й российской авиабазы, дислоцированной в аэропорту "Эребуни" вблизи Еревана, вместо устаревших МиГ-29 в ближайшие два года получат многофункциональные истребители Су-30СМ.

Военно-политические цели этих изменений, как признают сами армянские аналитики, пока не совсем ясны, однако некоторые эксперты уже хотят видеть в этом явное преимущество Армении перед Азербайджаном. Как утверждает, например, военный обозреватель Регнум Леонид Нерсесян, после модернизации Россией своего авиапарка в Армении, Ереван получит преимущество. Преимущество, по мнению Нерсесяна, заключается в том, что "азербайджанские военные никогда не будут знать, какая конкретно машина на авиабазе принадлежит армянским или российским вооруженным силам".

Поясним - армянский военный эксперт имеет в виду, что азербайджанская сторона не решится палить по армянской авиабазе из страха попасть в российский самолет. То есть армяне опять рассчитывают спрятаться за российские спины, как и в карабахской войне начала 90-х. Вот только Азербайджан не имеет намерений бомбить аэродром Эребуни, как это не печально для Нерсесяна. Азербайджан имеет намерение освобождать собственные территории, а все, что лежит за линией государственной границы его не интересует. Конечно, если армянские самолеты будут подниматься с территории РА и бомбить объекты в Азербайджане, то ответный удар будет нанесен. Зло не должно оставаться безнаказанным. Но на этот случай, думается, у Баку и Москвы найдутся способы отрегулировать вопрос безопасности российских ВВС на территории Армении.

Как бы не обманывали себя наши соседи, российские ВВС не будут участвовать в войне за Карабах с лозунгами "За Ереван!" на фюзеляжах самолетов.

Зульфугар Ибрагимов