В Москве, в Конгрессно-выставочном центре "Патриот Экспо" состоялось открытие V Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2019", где было представлено и министерство оборонной промышленности Азербайджана. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство оборонной промышленности, передает Day.Az.

Мероприятие открыл заместитель премьер-министра России Юрий Борисов. Борисов поприветствовал присутствующих на форуме гостей и пожелал успехов каждой стране-участнице на шестидневной выставке. На церемонии открытия также присутствовала азербайджанская делегация во главе с заместителем министра оборонной промышленности Яхьёй Мусаевым.

На этом форуме, являющемся одной из крупнейших в мире выставок вооружения и военной техники, министерство оборонной промышленности Азербайджана представлено впервые. В национальном павильоне МОП демонстрирует в основном экспортно-ориентированные товары - снайперские винтовки, автоматы, пистолеты, штурмовые пулеметы, гранатометы, беспилотные летательные аппараты, минометы, различные боеприпасы и другие изделия. Среди экспонатов есть экземпляры, которые выставляются впервые за рубежом.

Министр обороны России Сергей Шойгу, генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов и генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев в первый день выставки посетили стенд Миноборонпрома и ознакомились с экспонатами.

Заместитель министра Яхья Мусаев встретился с генеральным директором корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борисом Обносовым. Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в военно-технической сфере и других вопросах, представляющих взаимный интерес. В то же время заместитель министра встретился с генеральным директором "Рособоронэкспорта" Александром Михеевым. В ходе беседы была достигнута договоренность о подготовке рамочного соглашения и его подписании в ближайшем будущем.

Выставка "АРМИЯ-2019" продлится до 30 июня.