Под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Ильхама Алиева азербайджанская армия в любое время способна освободить оккупированные территории, что было доказано во время апрельских боев 2016 года. Современная военная техника, высокий уровень подготовки личного состава, боевая тактика, победный дух военнослужащих дают основание говорить, что Азербайджан не уступит и пяди своей земли.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ханлар Фатиев.

По словам депутата, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев постоянно держит в центре внимания вопросы в связи со строительством армии, модернизацией военной техники, приобретением новейшего вооружения, производством в стране военной техники и боеприпасов: "С 2003 года и по сегодняшний день военный бюджет Азербайджана увеличился в среднем в 15 раз. Другое, важное и принципиальное направление в строительстве армии связано с созданием военной промышленности страны. С целью большего укрепления материально-технической базы Вооруженных сил за счет отечественной продукции в 2005 году было создано министерство оборонной промышленности, на предприятиях которого производятся боеприпасы и средства военного назначения".

Депутат напомнил, что согласно международным рейтингам, азербайджанская армия занимает 52-е место в мировом масштабе по своему потенциалу.

По его словам, Верховный главнокомандующий предпринимает действенные шаги по формированию личного состава: "В своих выступлениях Президент Ильхам Алиев всегда подчеркивает, что сегодня каждый гражданин Азербайджана справедливо может гордиться армией страны. Азербайджанские военнослужащие способны выполнить любое, самое сложное задание, и достаточно одного приказа Верховного главнокомандующего, чтобы азербайджанская армия начала священную борьбу за освобождение земель от оккупации. Для этого в армии имеются все средства и возможности".

По словам Фатиева, глава государства принял ряд решений по повышению социального благосостояния военнослужащих: "Предоставление жилья военнослужащим, повышение их заработной платы является свидетельством заботы, которое государство проявляет к армии и к военнослужащим. В прошлом году жильем были обеспечены около 300 военнослужащих. Распоряжения главы государства, подписанные 18 июня этого года, способствуют росту материального благосостояния и военнослужащих. Это внимание, оказываемое военнослужащим Президентом Ильхамом Алиевым, служит формированию сильной и доблестной армии".

Напомним, что сегодня - 26 июня в Азербайджане отмечают День Вооруженных сил.