В воскресенье, 22 сентября, в Баку в Национальной арене гимнастики прошла торжественная церемония закрытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вначале вниманию многочисленных зрителей было представлено зрелищное шоу. Состоялись показательные выступления гимнасток, участвовавших в Чемпионате мира в Баку. Захватывающие гимнастические номера, зажигательное музыкальное сопровождение, оригинальные костюмы спортсменок и световое шоу - все это создавало у публики непередаваемое впечатление.

Грациозные выступления спортсменок вызвали восторг у многочисленных поклонников художественной гимнастики. Особенно запоминающимся моментом гала-концерта стало исполнение азербайджанских национальных танцев и выступление исполнителей на нагаре.

Грандиозный гимнастический гала-концерт церемонии закрытия подарил многочисленной зрительской аудитории незабываемые эмоции и прекрасное настроение.

После завершения гала-концерта состоялась официальная часть закрытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

В своем выступлении заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмаил Исмаилов поприветствовал гостей и участников соревнований.

Было отмечено, что спустя 14 лет Баку вновь на высоком уровне принял Чемпионат мира по художественной гимнастике, в котором участвовали более 300 гимнасток из 61 страны мира. В течение семи дней проведения Чемпионата мира зрители стали свидетелями интересных выступлений гимнасток. Было подчеркнуто, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике имеет важное значение, так как носит лицензионный характер на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе в своем выступлении, напоминая о том, что девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь", отметил, что после грандиозных соревнований, проходивших в течение недели в Баку, пришло время закрыть эту книгу сказки.

"Поздравляю всех гимнасток с хорошими выступлениями! Для некоторых спортсменок сказка продолжится на соревнованиях в Токио в 2020 году. От имени Международной федерации гимнастики выражаю благодарность Федерации гимнастики Азербайджана и членам местного организационного комитета за проведение соревнований на высоком уровне", - сказал президент Международной федерации гимнастики.

В рамках мероприятия прошла церемония передачи флага Международной федерации гимнастики.

Юная азербайджанская гимнастка Джейла Ализаде передала флаг Международной федерации гимнастики заместителю министра молодежи и спорта Азербайджана Исмаилу Исмаилову, который в свою очередь передал его Моринари Ватанабе. Президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе передал флаг послу 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яне Батыршиной.

Затем звездный посол соревнований, заслуженный артист Азербайджана Мири Юсиф исполнил гимн Чемпионата мира в Баку.

Напомним, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в зале Национальной арены гимнастики 16-22 сентября.