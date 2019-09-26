Армянская мафия прочно пустила корни в различных сферах российского бизнеса. Они заполонили медиапространство, финансовый сектор - а сейчас, как выяснили российские СМИ, высасывают миллиарды бюджетных денег на мегапроекте в Москве.

Журналисты российского издания РБК провели собственное расследование, итоги которого можно назвать сенсационными. Так, издание сумело выяснить, что армянская мафия взяла под свой контроль огромный проект в Москве: цена вопроса составляет несколько десятков миллиардов рублей.

"Зарабатывают" армяне на "благоустройстве и ремонте дворов" и "замене асфальта". То есть те самые дворы и улицы, которые перекапывают под видом ремонта чуть ли не раз в год, на что жалуются миллионы москвичей - все это результаты деятельности аферистов с армянскими фамилиями. Российский народ терпелив: это терпение сделало армянских преступников только наглее, ведь помимо мошеннических схем в Москве, армянская мафия "работает" и в других крупных регионах России, паразитируя на россиянах и российском бюджете.

Чтобы понять масштабы, достаточно отметить, что в 2019 году в столице России будет благоустроено 4,5 тыс. дворов. За эти работы отвечают районные управы и районные государственные бюджетные учреждения (ГБУ) "Жилищник". В 2019 году они заключили контракты на 26 млрд руб. на ремонт асфальта во дворах и межквартальных проездах, замену спортивных площадок, высадку деревьев и благоустройство парков.

Половина этой суммы досталась 60 компаниям, многие из которых связаны друг с другом, обнаружил РБК. Их следы ведут к трем армянским семьям: Авакян, Орджацян и Апозян.

Семья Авакян и домодедовские земли



С семьей Мушега Авакяна связаны "Стройинвест-3", "АБЗ Подольск", "Стройстандарт-30", "Техстрой", "АМВ Групп" и "АБЗ Дон". С 2011 года эти структуры заключили с бюджетными учреждениями Москвы и Подмосковья контракты на 8,3 млрд руб. Половину этой суммы они получили в 2018-2019 годах. В 2018 году им досталось 7% от общего объема столичных тендеров на благоустройство дворов (1,09 млрд руб.), в 2019-м - 10% (2,54 млрд руб.).



"Стройинвест-3" - крупнейший подрядчик московских ГБУ "Жилищник". В 2018 году сумма заключенных с этой компанией госконтрактов превысила 857 млн руб., в 2019 году приблизилась к 1,5 млрд руб. В этом году компания благоустраивает дворы в 33 районах, а также десять улиц в центре Москвы. Крупнейший тендер, который в 2019 году выиграл "Стройинвест-3", был объявлен в июле ГБУ "Жилищник" - 13 районов Западного административного округа, его объем - 433 млн руб. В торгах участвовал только "Стройинвест-3". Два из четырех членов конкурсной комиссии, имеющих право голоса, признали его заявку не соответствующей требованиям, однако все 13 контрактов получила эта компания.





"Основав свою собственную компанию в сфере дорожного строительства 20 лет назад, Мушег Авакян ни разу не пожалел о своем выборе", - рассказывало официальное издание столичного правительства "Московские торги". В интервью 2015 года Авакян указывал, что "Стройинвест-3" - дочерняя компания основанного им и его братом Сергеем в 1997 году предприятия "Стройстандарт-30". В 2011 году обе компании стали участвовать в аукционах на обустройство платных парковок, ремонт покрытия во дворах и замену бордюров. Одна предлагала скидку от максимальной цены 0,5%, другая - 1%, и кто-то из них получал контракт.



С 2015 году в эту схему включилось ООО "Техстрой" - оно участвует в тех же тендерах, что и компании Авакяна. Офис этого второго крупнейшего подрядчика ГБУ "Жилищник" и учреждений департамента ЖКХ Москвы расположен в однокомнатной квартире в панельном доме на улице Верхние Поля. Квартира принадлежит Гаяне Авакян. Формально к собственникам компании она не имеет никакого отношения: согласно данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем "Техстроя", в 2019 году получившего государственные контракты на благоустройство на 870 млн руб., является Вачакан Царукян. Работают в компании четыре человека, выигрывать в гостендерах она начала через год после основания.



Соседняя квартира принадлежит Мушегу Авакяну. В 2017 году Авакян указывал ее как фактический адрес "Стройинвеста-3". Директор "Техстроя" Татьяна Моисеева подтвердила РБК, что братья Авакян - это владельцы компании.



В 2014 году Мушег Авакян приобрел у Мкртича Орджацяна "АБЗ Подольск". Она стала участвовать в тех же тендерах, что и другие компании Авакяна, в основном на замену асфальта во дворах, установку детских и спортивных площадок.



В 2017 году однофамилица бизнесмена Астхик Авакян основала ООО "АМВ Групп". В первый год работы компания выиграла госконтракты более чем на 100 млн руб. Соревновалась в аукционах она с теми же компаниями по той же схеме.

В 2018 году "Стройинвест-3" приобрел более 10 га земли с расположенным на ней производством в подмосковном Домодедово. Там было зарегистрировано ООО "АБЗ Дон", формально с семьей Авакян не связанное. Но с компаниями Мушега Авакяна ее роднит не только адрес, но и номер телефона - такой же, как у "Стройинвеста-3", "Техстроя", "АБЗ Подольск", "АМВ Групп" и "Стройстандарта-30". В 2019 году компания оказалась единственным поставщиком асфальтобетонной смеси для всех десяти районов ЦАО, а также для ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО".



В апреле 2019 года УФАС по Москве вынесло постановление о картельном сговоре компаний Авакяна ("Стройинвест-3", "Стройстандарт-30", "Техстрой" и "АБЗ Подольск") и оштрафовало их на 16,3 млн руб., в сентябре 2019 года постановление отменил суд.



Компании Авакяна входят в число спонсоров "Единой России", а также поддерживают храм Мат-Марьям Ассирийской церкви Востока в Москве.



Араик Амирханян и асфальтовые заводы в Подольске



Компаниям "Стройинвест-3" Мушега Авакяна и ООО "СК "Дорлидер" Араика Амирханяна принадлежат асфальтобетонные заводы в промзоне "Северная" в Подольске. Роспотребнадзор и прокуратура находили нарушения в работе предприятий, но до 2018 года ограничивались штрафами на несколько сотен тысяч рублей. Местные жители выходили на пикеты с требованием закрыть эти производства. Потом суд запретил заводу "Дорлидера" производство асфальта; в отношении "Стройинвеста-3" таких мер не последовало.



После этого решения суда владельцы завода учредили компанию "Гранит 001" и продолжили производить асфальт. В августе прокуратура обнаружила нарушения в работе новой компании и направила представление об их устранении.



Семья Орджацян и бетонные заводы в Троицке



На втором месте по числу контрактов на ремонт столичных дворов - компании, аффилированные с семьей Орджацян. В 2018 году они выиграли 6% тендеров (856 млн руб.), в 2019-м - 4% (1,03 млрд руб.).



Бывший владелец асфальтобетонного завода в Подольске Мкртич Орджацян и его родственники занимались ремонтом дорог с начала 1990-х. В 2015 году была ликвидирована его компания "СК Интерстрой" - три года перед ликвидацией она была основным подрядчиком инженерных служб в нескольких округах Москвы. Сейчас у Орджацяна действующего бизнеса нет - обе свои компании он продал представителям семьи Авакян.

Его родственник Санасар Орджацян в 2000-х основал компании "Строй-Благоустройство" и "Ураган". Обе они стали подрядчиками ГБУ "Жилищник". Его сестре Килвард принадлежит компания "Даво", основанная в конце 2017 года и почти сразу получившая контракты на десятки миллионов рублей. Брат Мкртича Орджацяна Тигран владеет еще одним крупным подрядчиком "Жилищника" и администраций поселений в Новой Москве - "Дорстройресурсом".



Недалеко от подольского производства асфальта, в поселении Краснопахорское в Новой Москве, с 2016 года располагается несколько асфальтовых заводов, земля под ними принадлежит семье Орджацян.





По данным Росреестра, несколько участков земли в этой промзоне принадлежат Гоар Орджацян (там находятся асфальтовые заводы). Рядом расположены бетонные заводы, земельные участки под ними принадлежат Фрунзе Кюрегяну (владелец "Весарт" и "ДСК "Дружба" - эти компании входят в число крупнейших подрядчиков ГБУ "Жилищник" в 2019 году), Артуру Баляну (основатель многолетних поставщиков ГБУ "Жилищник" в разных районах - "Дионис" и СК "Дионис"), Сергею Царукяну (бывший директор поставщика "Жилищников" "Строй-Универсала"), Манвелу Апозяну (бывший бизнес-партнер Санасара Орджацяна).



В 2017 году Троицкий районный суд признал, что один из заводов работает с нарушениями, а его выбросы загрязняют окружающую среду. "Под небом голубым есть город, рядом с ним стоит асфальтовый завод, нервируя народ", - пел детский хор на премии "Человек года 2018" в Троицке в феврале 2019 года.



В разговоре с РБК префект ТиНАО Дмитрий Набокин подтвердил, что один из заводов работает без разрешений. Заместитель префекта Владимир Курочкин сообщил РБК, что одно из производств принадлежит ООО "Русасфальт" и работает на основании положительного заключения Росприроднадзора, у двух других - "АБЗ Троицк" и "Бетон Поток" - были нарушения, но теперь есть положительные заключения. В префектуре отметили, что принято решение установить около заводов шумозащитные экраны.





В пресс-службе департамента природопользования Москвы сообщили, что асфальтовый завод ООО "АБЗ Троицк", находящийся на земле Гоар Орджацян, в 2018 году проверялся департаментом. Тогда он "в непрерывном режиме осуществлял выбросы вредных веществ" без разрешительной документации. Завод оштрафовали, после чего он приостановил деятельность и оформил разрешения на выбросы. Как отметили в департаменте, в 2019 году количество жалоб на горячую линию по поводу загрязнения воздуха рядом с Краснопахорским резко сократилось, передвижная лаборатория "Мосэкомониторинга" не обнаружила превышения норм загрязняющих веществ.



РБК позвонил по всем номерам упомянутых компаний, указанным в СПАРК, однако ответили и пообещали предоставить информацию о компании и ее связях только в ООО "Техстрой". На момент выхода материала представитель "Техстроя" так и не связался с РБК.



На вопрос РБК о связи подрядчиков друг с другом и претензиях к ним ФАС в пресс-службе департамента ЖКХ сообщили, что по "результатам аукционов были определены победители закупок, предложившие наиболее низкую цену контрактов и соответствующие требованиям документации, или аукционы были признаны несостоявшимися и контракты были заключены с единственным участником закупки. "Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и включить подрядчика в реестр недобросовестных в случае, если поставщик не будет исполнять контракт надлежащим образом или уклонится от заключения контракта при победе в тендере", - отметили в ведомстве.