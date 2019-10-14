Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с кыргизским коллегой Чингизом Айдарбековым. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Встреча состоялась в рамках седьмого заседания Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Стороны обсудили отношения сотрудничества между двумя странами и выразили важность дальнейшего укрепления двусторонних связей по всем направлениям. В этом контексте была высоко оценена работа соответствующей межправкомиссии, и внимание было акцентировано на перспективах активного участия в региональных транспортных коридорах, развивая железнодорожные проекты Кыргызстана.

Коснувшись вопросов сотрудничества в рамках Тюркского совета, министры отметили важность дальнейшего развития торгово-экономических и других связей между странами-участницами. Также было подчеркнуто плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций. В ходе встречи был проведен обмен мнениями по региональным вопросам и темам, представляющим взаимный интересам.