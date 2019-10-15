В Баку проходит VII саммит Совета сотрудничества торкоязычных государств (Тюркский совет).

10-й по счету юбилейный саммит - это важное событие для всего тюркского мира. И очень символично, что проходит он в Азербайджане, с которого, собственно, и началась история Тюркского совета. Соглашение о создании организации было подписано в октябре 2009 года в Нахчыване с участием президентов Азербайджана, Казахстана Турции и Кыргызстана. Поэтому можно смело говорить о том, что наша страна сегодня является неким интеграционным центром тюркского мира. Именно отсюда начался процесс сплочения тюркских государств уже в современную эпоху.

"Азербайджан - великая экономическая сила в нашем регионе. Считаю, что в Тюркском совете ваша страна является одним из главных акторов", - сказал в беседе с Day.Az известный турецкий политолог и историк Мехмет Перинчек.

Азербайджан, по его словам, является мостом между Турцией и тюркскими государствами Центральной Азии. С другой стороны, у него есть очень крепкие исторические отношения с Россией, поэтому Азербайджан играет незаменимую роль в развитии отношений тюркских государств и особенно Турции с Российской Федерацией.

Говоря о тюркском единстве, турецкий политолог отметил, что Туран - это большая, очень большая территория, на которой живут миллионы людей. Это огромная экономическая сила, сосредоточившая основные энергетические ресурсы. "Но самое главное, Туран - это великая цивилизация. Поэтому единство тюркских государств и народов может обеспечить стабильность и благополучие региона", - считает Перинчек.

Наш собеседник напомнил, что в начале 90-х Америка пыталась использовать тюркский фактор против России и Китая для реализации своих целей, а именно для захвата среднеазиатских ресурсов и региональных путей. Но это не удалось. По мнению Перинчека, новый тюркский проект стал бы еще более эффективным в сотрудничестве с державами региона - Россией и Китаем.

"Я хорошо знаю Россию. У россиян есть вековые мечты о южных морях, и сегодня эти мечты осуществляются не путем войны, а путем сотрудничества их страны с Турцией. В современном мире тюркские народы могут осуществлять любые свои мечты через сотрудничество", - сказал турецкий политолог.

Лейла Таривердиева