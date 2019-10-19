Одиозная проармянская организация, называемая "Лазаревский клуб", выступила с заявлением "Об искажении усилий по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта".

Как следует из заявления, в этой сомнительной армяно-российской тусовке очень недовольны критикой из Баку в адрес армянского лоббиста в Госдуме Константина Затулина, принявшего недавно участие в незаконном мероприятии на оккупированных территориях Азербайджана и делавшего там провокационные заявления. "Клуб" обвинил азербайджанскую сторону в "передергивании слов Затулина", который, де, не хотел сказать ничего плохого.

Самое неожиданного - это прозвучавший в заявлении "клуба" вопрос, почему аналогичную реакцию у азербайджанской стороны не вызвал визит в Нагорный Карабах представителей Франции, Германии или США? "Ответ очевиден - налицо политика двойных стандартов и заискивание перед западными партнерами", - глубокомысленно указывается в заявлении "Лазаревского клуба".

Досталось и депутатам Госдумы, осудившим провокационные высказывания Затулина. Мол, последний призывал к "справедливому решению карабахского конфликта" и это согласуется с позицией России.

Руководство одиозного клуба лжет. Позиция России по карабахскому конфликту никогда не приветствовала сепаратистское образование. Никогда и никто, кроме Затулина, выступая перед сепаратистами, не говорил о том, что "совесть и справедливость на вашей стороне", тем самым поддерживая армянскую оккупацию и выражая свои симпатии агрессору. Затулин как отдельно взятый гражданин России может выражать симпатии кому угодно, но в подобных тусовках он участвует как депутат ГД и заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Его регалии придают веса сепаратистским посиделкам, а заявления воспринимаются как позиция Москвы. И говорил он в Ханкенди, кстати, не от своего имени, а от имени России. Судите сами:

"Для нас урегулирование нагорно-карабахского конфликта является первоочередным. Российский народ в первую очередь ценит совесть и справедливость. Думаю, что совесть и справедливость на вашей стороне", - сказал российский политический деятель.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов:

"Прежде всего, подобное заявление так называемого "Лазаревского Клуба" в защиту депутата ГД РФ Константина Затулина говорит о правильном дипломатическом и информационном отпоре, данном Азербайджаном на его выступление на мероприятии под названием "форум друзей Карабаха" в Ханкенди. Очевидная критика подобного выступления прозвучала из уст представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая четко дала понять, что все, о чем говорит Затулин относительно принадлежности Нагорного Карабаха и действий российской стороны в этом вопросе, является его сугубо личным мнением и не отражает официальную позицию Москвы. Кремль строго придерживается международных договоров с Азербайджаном и фактически не поддерживает подобные выступления на оккупированных территориях.

Ответ Захаровой явился, на мой взгляд, ударом для "друзей Карабаха", которые теперь бросились на защиту своего единственного лоббиста в Госдуме. Думаю, у Затулина возникнут проблемы при переизбрании в следующий состав ГД. Вряд ли у армянской диаспоры появится еще более представительный депутат, чем тот, который сейчас реально теряет политический вес.

В принципе, и сам "Лазаревский клуб" как лоббистская организация теряет свое влияние, и у россиян открываются глаза на то, что происходит в отношениях между Ереваном и Москвой. Прежде всего, появляется понимание того, что долгие годы в России армянские лоббисты врали о враждебности Азербайджана России. Соответственно хочу отметить, что в настоящее время увеличивается разрыв между армянским шаблоном, сформированным вокруг карабахского конфликта, и его восприятием в России. Думаю, это поспособствует ускоренному и правовому возврату оккупированных территорий".

И напоследок о том, что касается "двойных стандартов и заискивания перед западными партнерами".

Восприятие в Азербайджане России и тех же Штатов - это, как говорится, две большие разницы. Элементарная логика могла бы подсказать ответ авторам проармянского заявления. Но поскольку она у них отсутствует, поясним. Ни США, ни Франция, ни Германия при всех хороших отношениях, которые существуют у этих стран с Баку, не связаны с Азербайджаном такими прочными узами истории, братства и взаимного интереса, какие существуют у нас с Россией. Именно Азербайджан, а не Армения, является реальным и надежным стратегическим партнером России в регионе, и ждет от нее того же. Страны объединены, повторимся, общими интересами, прекрасными отношениями лидеров и экономическими приоритетами. Все это в определенной степени присутствует и в отношениях с западными странами, представители которых незаконно посещают оккупированный Карабах. Но они, скажем так, чужие, а Россия - свои, и потому в разы обидно.

И, кстати, всевозможные керолайны коксы, адамы шиффы и прочие рошбуланы подвергаются за свои провокационные действия не менее острой критике, чем Затулин. Обиженные "лазаревцы" могут спокойно прогуглить этот факт и убедиться.

Зульфугар Ибрагимов