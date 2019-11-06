Европейский Союз, руководство НАТО и Государственный департамент США должны решительно осудить подстрекательские заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Такое мнение высказал Day.Az американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс, комментируя недавнее заявление Пашиняна о возможности проведения в Армении референдума по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

По мнению Тейса, заявления о референдуме в Армении относительно будущего Нагорного Карабаха - это просто слова, призванные еще больше отвлечь внимание армянской общественности от глубокого экономического кризиса и болезненной рецессии, которая поглотила армянское государство в последние годы. Никол Пашинян не в состоянии проводить демократические реформы и не имеет эффективных возможностей для реализации экономических реформ, которые действительно помогли бы армянскому народу находить потенциал для развития в своей собственной стране, а не иммигрировать в другие страны

"Риторика Пашиняна носит воинственный характер, противоречит международному праву и напоминает нам по тональности заявления Ленина в адрес мирового империализма начала ХХ века. Заявленный Пашиняном референдум является настоящим издевательством и только добавляет напряженности в продолжающийся вооруженный конфликт с Азербайджаном", - отметил американский эксперт.

По мнению Питера Тейса, Пашинян блефует и проверяет реакцию международного сообщества, в том числе сопредседателей Минской группы ОБСЕ. К сожалению, на протяжении почти трех десятилетий двадцать процентов суверенной территории Азербайджана находятся под оккупацией, армянскими оккупантами проведена этническая чистка в Нагорном Карабахе. Кроме того, международное сообщество молчит, когда речь идет о трех десятилетиях экономической блокады суверенной территории Азербайджана - Нахчыванской Автономной Республики, подчеркнул наш собеседник.

Как отметил американский эксперт, Армения пользуется хаотичностью и пробелами в международной системе. Эта страна постоянно нарушает принципы международного права и резолюции, принятые СБ ООН и Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Европейский Союз, руководство НАТО и Государственный департамент США должны решительно осудить подстрекательские заявления, которые неоднократно делал и продолжает делать Никол Пашинян, и которые носят характер политических и националистических провокаций в регионе, сказал Тейс.

"Настало время для Армении вывести свои вооруженные силы с суверенных территорий Азербайджана, чтобы страны Южного Кавказа могли жить в мире, в условиях экономического процветания и прочной стабильности", - заключил Питер Тейс.

Лейла Таривердиева