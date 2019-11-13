Саммит религиозных лидеров мира в Баку - это значимая платформа для выстраивания гармоничных отношений взаимопонимания и сотрудничества.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова, комментируя начинающийся 14 ноября в Баку форум духовных лидеров мира.

Российский эксперт отметила, что современная модель международных отношений характеризуется, в том числе, и выходом на первый план религиозных ценностей, в то время как идеологические парадигмы несколько теряют свою привлекательность.

"Хорошо это или плохо, но религия стала важным фактором, влияющим на природу современных международных отношений. В частности, религия становится каналом взаимодействия или противостояния государств, народов и этносов. Поэтому важно, чтобы диалог религиозных деятелей, политиков и представителей науки носил системный характер. Это, в свою очередь, позволит как обсудить наиболее злободневные темы, волнующие общественность, так и найти новые возможности для углубления межгосударственных отношений между странами, которые стремятся сохранить и приумножить имеющийся между ними потенциал дружбы и сотрудничества", - отметила Ниязова.

В этом контексте Саммит религиозных лидеров мира в Баку - это значимая платформа для выстраивания гармоничных отношений взаимопонимания и сотрудничества, отметила российский политолог. В современной системе международных отношений Азербайджан является страной, открытой и создающей платформу для такого диалога, необходимого для противодействия новым угрозам и вызовам, ответы на которые можно найти, только расширяя рамки взаимодействия, подчеркнула российский эксперт.

Лейла Таривердиева