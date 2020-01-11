https://news.day.az/politics/1193129.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Султану Омана
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Султану Омана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
Крайне опечален известием о кончине видного государственного деятеля, Султана Омана Кабуса бен Саида.
В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, всем членам Вашей семьи, дружественному народу Омана.
Аллах рехмет элясин!", - говорится в соболезновании.
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