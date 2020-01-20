Современный Баку ежегодно посещают миллионы туристов из самых разных стран мира. Делясь своими восторженными впечатлениями от увиденного, они сравнивают нашу столицу с Парижем, Веной, Дубаем, Римом, Стамбулом и иными красивейшими городами, хотя бы однажды посетить которые мечтает каждый житель нашей планеты. Все эти гости нашей столицы, безусловно, правы в том, что Баку нынешний потрясает воображение своей красотой, чистотой, ухоженностью, атмосферой спокойствия и умиротворенности.

И я убежден в том, что никому из них и в голову не может прийти, что тридцать лет назад, столица Азербайджана была погружена в атмосферу ужаса, крови, несчастья, трагедий. Есть разные данные о количестве жертв событий "черного января" 1990 года. По данным республиканской комиссии по расследованию обстоятельств и причин трагических событий 20 января 1990 года, погибли 131, ещё 744 человека были ранены. При этом, называется и цифра 137 погибших.

В любом случае очевидно, что более сотни мирных жителей нашей республики, разной национальности, пола, возраста, включая даже детей, погибли из-за жестокого применения силы. Все эти , безусловно ужасающие цифры жертв трагедии "черного января" не в состоянии передать весь ужас тех дней, всю ту гнетущую атмосферу, что опустилась на великий, прекрасный, миролюбивый город.

В Баку , на его центральных проспектах и улицах, во дворах стояли танки, город был полон солдатами советской армии, которые прибыли в нашу столицу, словно в захваченный вражеский город, а не в столицу Азербайджана, благодаря ударному, во многом самоотверженному труду нефтяников которого была добыта победа в Великой Отечественной Войне. Прекрасно помню, какой ужас царил в умах и сердцах героев той великой войны и орденоносцев, которые видели жестокость армии, которую они воспринимали, как собственную.

Кровь, как тогда казалось, была тогда в Баку повсюду. Жители города искали родных и близких в больницах города. Я, вместе с народной артисткой СССР, прекрасной оперной певицей Фирангиз Ахмедовой, народной артисткой Азербайджана, балериной Чимназ Бабаевой и прекрасным ханенде, народным артистом республики Арифом Бабаевым также ездили в больницу имени Семашко ,чем только можно пытаясь помочь жертвам этой чудовищной трагедии.

Мне никогда не забыть и плач, слезы бакинцев, до последнего не веривших, что по ним будут стрелять, что танки и БТР будут давить легковые машины мирных людей. Они ошиблись и эта ошибка стоила многим жизни. Каждая история трагической смерти жертв "черного января"- повествование, леденящее душу. К примеру, продавец Сахиб Гасанов направлялся на работу на своей машине, на проспекте Строителей был обстрелян солдатами. Пуля попала в лоб. Всего он получил 8 пулевых ранений, скончался, а задняя часть его автомобиля была раздавлена танком.

Водитель "Скорой помощи" Рахман Ашрафов получил ранение, когда он перевозил раненых по дороге в больницу, скончался через три дня в нейрохирургической больнице. А водитель автобуса Рустам Алиев совершил невероятный подвиг. Заслонив автобусом пулемётные очереди, он открыл двери, для раненых. Одна из пуль тяжело ранила Рустама. Несмотря на ранение, на большой скорости он сумел довести этот автобус до больницы, где и скончался. Можно ли забыть весь этот ужас?! Можно ли забыть о том, что ученица 11 класса средней школы № 258 Вера Бессантина была смертельно ранена у себя в квартире?! Ее дом продолжали обстреливать и в квартире начался пожар. Как можно забыть все это?!

Как забыть о трагедии молодоженов Ильхама и Фаризы Аллахвердиевых?! В начале января 1990 года завод, на котором работал Ильхам, дал семье новую квартиру, в которой Аллахвердиевы прожили всего одну ночь. Тело Ильхама было разорвано пулей со смещенным центром тяжести. А Фариза, не вынеся потери любимого человека, покончила жизнь самоубийством. Она оставила предсмертную записку:. "Не могу жить без Ильхама, прощайте, пусть никто не плачет. Без него моя жизнь не имеет смысла. Тем более что он...". Фариза скончалась, не успев завершить свою мысль. На момент смерти она была беременна...

Вот, какая кровь, боль, трагедия произошли в Баку тридцать лет назад. В том, что они имели место, что наша столица была погружена в одну сплошную, непрекращающуюся боль, скорбь вряд ли поверят те иностранцы, что восторгаются ныне чарующим видом мирного, процветающего города. Но мы все помним, мы никогда и ничего не забудем...

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана