https://news.day.az/politics/1197068.html Президент Ильхам Алиев распорядился эвакуировать азербайджанских студентов из зоны бедствия в Турции
Президент Ильхам Алиев распорядился эвакуировать азербайджанских студентов из зоны бедствия в Турции
Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, соответствующие ведомства предпринимают меры в направлении эвакуации азербайджанских студентов, проходящих обучение в зоне стихийного бедствия в Турции.
Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, передает Day.Az.
Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг, 24 января в 20:55 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.
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