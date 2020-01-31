За все годы независимости азербайджанская диаспора в Казахстане выросла как количественно, так и качественно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента Казахстана Жансеит Туймебаев.

По его словам, в Казахстане создаются все условия для развития языка и культуры.

"С момента переселения азербайджанцев в Казахстан их количество выросло в десять раз, и в настоящее время составляет 120 тысяч человек," - сказал Туймебаев.

"Созданы необходимые условия во всех регионах. В стране действует 32 этнокультурных объединения Азербайджана", - уточнил он.

Отметим, что Ассамблея народа Казахстана - консультативно-совещательный орган при Президенте Казахстана, задачей которого является способствование разработке и реализации государственной национальной политики.