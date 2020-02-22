21 февраля в Риме состоялся азербайджано-итальянский бизнес-форум.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в бизнес-форуме принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на бизнес-форуме.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин министр.

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья.

Я очень рад, что в рамках моего государственного визита в Италию проводится итальяно-азербайджанский бизнес-форум. Уверен, что он будет очень продуктивным, и в результате форума экономические и торговые связи между двумя странами поднимутся на новую ступень. Я уверен в этом. Есть много факторов, дающих основание говорить это. Как вам известно, сегодня последний день моего государственного визита в Италию. По приглашению Президента Маттареллы я нахожусь с государственным визитом в вашей прекрасной стране, и это является свидетельством того, что наши отношения находятся на очень высоком уровне. В 2018 году Президент Маттарелла находился с официальным визитом в Азербайджане. Могу сказать, что после того визита связям между двумя государствами был придан мощный импульс. Подписание вчера и сегодня более 25 документов является наглядным доказательством этого. Потому что подписание такого количества документов возможно только между очень близкими друг другу странами. Эти документы охватывают многие сферы. Документы, охватывающие политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы, образование, энергетику, космическую промышленность, военную промышленность и другие направления, создают прекрасную базу для нашего дальнейшего сотрудничества. Среди них хочу особо отметить Совместную декларацию об усилении многомерного стратегического партнерства. Это - очень серьезный политический документ, по существу определяющий основные приоритеты нашего дальнейшего двустороннего сотрудничества. Документ содержит очень важные положения. Они свидетельствуют о том, что наши связи близки даже к союзническим, так как в одной из статей там указано, что мы будем поддерживать друг друга в международных организациях с учетом наших интересов.

Что касается экономической сферы, то, как сказал господин министр, Италия является первым торговым партнером Азербайджана. Но мы также должны знать, что это стало возможным в первую очередь благодаря экспорту сырой нефти из Азербайджана в Италию. Наша основная задача - диверсификация торговых связей. Считаю, что такие возможности создаст реализация проектов в ненефтегазовом секторе.

Азербайджан уже много лет оснащает Италию сырой нефтью. Поставляемая из Азербайджана сырая нефть составляет 18 процентов потребления в Италии, и Азербайджан находится на первом месте. В результате успешного завершения проекта ТАР Азербайджан и Италия на протяжении последующих десятилетий будут взаимодействовать в газовом секторе как очень надежные партнеры. Проект ТАР завершается. Его реализация составляет 92 процента, как вы знаете, это - 4-й сегмент Южного газового коридора. На сегодняшний день работы в остальных 3 сегментах полностью завершились. Уверен, что в конце нынешнего года мы отметим окончательную сдачу проекта в эксплуатацию. Вчера в ходе встречи с председателем Совета Министров господином Конте я пригласил его на торжественную официальную церемонию, которая пройдет в Азербайджане. Он принял это приглашение.

Азербайджан и Италия расположены в двух пунктах Южного газового коридора. Между нами находятся еще 5 стран. Действительно, этому уникальному инфраструктурному проекту очень трудно найти аналог и в техническом, и в финансовом отношении, и с точки зрения международного сотрудничества. Проект, соединяющий семь стран, финансируемый ведущими международными финансовыми структурами и реализуемый с участием многих передовых компаний, является олицетворением итальяно-азербайджанской дружбы. Нам удалось реализовать его только в условиях дружбы. Можно сказать, что мы уже находимся на последней стадии проекта.

В то же время сейчас наша основная задача - углублять экономическое сотрудничество после реализации ТАР. Вчера во время рабочего обеда я встретился с руководителями ведущих итальянских компаний. Многие из них уже много лет работают в Азербайджане, другие - хотят работать. Мы тоже хотим этого, объем подписанных контрактов, как отметил господин министр, исчисляется миллиардами евро. Уверен, что дальнейшее сотрудничество будет еще более широкомасштабным, потому что мы, как стратегические партнеры, должны поддерживать друг друга и в области торговли и бизнеса.

Считаю, что можно выбрать много сфер для дальнейшего сотрудничества. По существу они нашли отражение в соглашениях, которые были подписаны вчера и будут подписаны сегодня. Хочу особо отметить транспортный сектор. Азербайджан полностью обновил транспортную инфраструктуру на своей территории. В отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает 34-е место в мире по транспортной инфраструктуре. По эффективности железных дорог находится на 12-м, эффективности воздушного сообщения - на 11-м месте. Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытым морям, превратился уже в один из международных транспортных и логистических центров. Через территорию Азербайджана проходит транспортный коридор Восток-Запад. Это стало возможным после сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, реализованной по инициативе Азербайджана. В то же время через территорию Азербайджана проходит и транспортный коридор Север-Юг. Азербайджан является единственной страной-участницей обоих важных транспортных коридоров, которые по существу открыли путь к широкомасштабному международному сотрудничеству. В настоящее время мы занимаемся работой, связанной с транспортными коридорами Север-Запад и Юг-Запад. Грузы уже поставляются по этим коридорам на мировые рынки. В одном из подписанных вчера меморандумов нашел решение вопрос между Азербайджанскими железными дорогами и соответствующими структурами Италии. Мы будем закупать у Италии железнодорожную технику.

Весьма перспективной отраслью является и космическая промышленность. У Азербайджана уже есть 3 спутника. Опыт, накопленный Италией в этой области, очень интересен для нас. До сих пор между двумя странами не было связей в области космической промышленности. Однако согласно подписанному вчера документу мы будем продолжать сотрудничество и в этой области.

Итальянские компании помогают нам в увеличении промышленного производства и в диверсификации экономики Азербайджана. В рамках визита господина Маттареллы мы вместе участвовали в открытии крупного нефтехимического предприятия. Одна из ведущих итальянских компаний ввела в строй в Азербайджане два крупных промышленных предприятия стоимостью около 1 миллиарда долларов. То есть, работала в качестве подрядчика. В настоящее время эта компания активно участвует в реконструкции нефтеперерабатывающего завода в Азербайджане. Сумма подписанных контрактов превышает 800 миллионов евро. Это только начало. Уверен, что итальянские компании сыграют свою роль в дальнейшем промышленном развитии Азербайджана.

Должен отметить, что в прошлом году ненефтяная промышленность Азербайджана выросла на 16 процентов, а в январе нынешнего года - примерно на 14-15 процентов. Это говорит о том, что промышленному производству уделяется огромное внимание, а частный сектор вкладывает в эту отрасль крупные инвестиции. Уверен, что работа в данном направлении будет проводиться и впредь.

В числе подписанных вчера документов хочу особо отметить еще один. Он касается военно-промышленного комплекса. Это тоже только начало. До сих пор сотрудничества между Италией и Азербайджаном в области военной промышленности не было. Но на основе подписанного меморандума такое сотрудничество началось. Уверен, что до конца этого года будут согласованы все необходимые технические и коммерческие условия, и, таким образом, мы будем успешно сотрудничать в области военной промышленности.

Как сказал господин министр, итальянские компании обладают огромным опытом в области сельского хозяйства. Некоторые компании работают в Азербайджане. Одна из итальянских компаний даже занимается развитием виноделия в Азербайджане, причем очень успешно. Производимая данной компанией продукция экспортируется на внешние рынки. Мы придаем особое значение и этой отрасли. В прошлом году в Азербайджане было заготовлено рекордное количество винограда - около 200 тысяч тонн. Основная часть этого винограда - технические сорта. Поэтому считаю, что развитие виноделия является очень перспективной отраслью. Италия обладает богатым опытом в этой области. Азербайджан тоже имеет опыт, и у нас нет никаких проблем для выхода на соответствующие рынки.

Хотел бы отметить и другие отрасли сельского хозяйства. Италия имеет большой опыт в области маслиноводства. Азербайджан уже начал экспортировать оливковые масла. Мы приглашаем итальянские компании в эту сферу в качестве консультантов и подрядчиков. Азербайджан и Италия являются ведущими производителями в области фундуководства в мировом масштабе. Мы, кажется, делим третье-четвертое места. Эта отрасль также имеет очень большие перспективы. В том числе Азербайджан занимается экспортом фундука в Италию, и, как мне известно, итальянские компании проявляют большой интерес к этой сфере. Мы приглашаем их в Азербайджан для участия вместе с нами в развитии этих и других отраслей, потому что сегодня урожайность в Азербайджане в результате применения новых технологий резко возрастает. Большой опыт Италии в этой области, конечно, обусловливает данное сотрудничество.

Считаю, что Италия обладает уникальным опытом в области туризма. По количеству туристов Италия, по-моему, занимает первое или второе место в мире. Эта сфера развивается и в Азербайджане. В прошлом году число туристов увеличилось почти на 20 процентов. Рад, что за последние три года количество туристов, приезжающих из Италии в Азербайджан, увеличилось примерно на 40 процентов. Это оказывает очень позитивное влияние и на связи между людьми.

Хочу особо отметить сотрудничество между Азербайджаном и Италией в области культуры. Вот уже восемь лет, как в парке "Вилла Боргезе" возведен памятник гениальному азербайджанскому поэту Низами. Предприняты соответствующие шаги, связанные с деятельностью в Риме Культурного центра Азербайджана. В центре города построено красивое здание. Уверен, что в ближайшее время в Риме начнет функционировать Культурный центр Азербайджана.

Мы открыты для сотрудничества и во всех остальных отраслях. Что касается планов Азербайджана на будущее, то приоритет будут составлять инфраструктурные проекты, и мы приглашаем итальянские компании. Уверен, что в рамках бизнес-форума будет проведена презентация, касающаяся предстоящих в Азербайджане работ, и итальянские компании будут проинформированы. В частности, среди вопросов, входящих в сегодняшнюю повестку дня, - проекты питьевой воды, принятие мелиоративных мер и улучшение экологической ситуации на Абшеронском полуострове. Потому что из-за добычи нефти есть большая необходимость в улучшении экологической ситуации на Абшеронском полуострове, где расположен и Баку. Азербайджанское государство выделяет на эти цели крупные средства. Насколько я знаю, итальянские компании пока работают в этой сфере неактивно. Эта сфера, можно сказать, охвачена другими европейскими компаниями. Поэтому приглашаю итальянские компании в эту сферу. Уверен, что члены правительства Азербайджана обеспечат необходимой информацией по данному вопросу.

Уверен, что подписанный меморандум в области электроэнергетики будет выполнен. Вновь возвращаюсь к отчету Давосского всемирного экономического форума. В нем указано, что по коэффициенту доступности электроэнергии Азербайджан занимает второе место в мире. Все наши населенные пункты обеспечены электроэнергией. Мы экспортируем электроэнергию. В январе этого года с двумя крупными компаниями были подписаны соответствующие документы по строительству ветряной и солнечной электростанций мощностью 440 мегаватт. Приглашаем в эту сферу и итальянские компании. У нас огромный потенциал, связанный с возобновляемой энергией. В Азербайджане, как и в Италии, достаточно много солнечных дней. Но в отличие от Италии много и ветреных дней. Порой это создает проблемы. Но считаю, что для производства возобновляемой энергии это - благоприятный фактор. Поэтому приглашаем итальянские компании и в эту сферу.

Что касается общего экономического развития Азербайджана, то экономическое положение нашей страны очень стабильное. Наш внешний государственный долг находится на очень низком уровне, составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. Согласно утвержденной мною стратегии, в течение нескольких лет он должен сократиться до 10 процентов. Наши валютные резервы в шесть раз превышают внешний государственный долг. Поэтому мы в любой момент можем обнулить внешний долг. То есть, это позволяет нам привлекать средства на важные проекты также с международных финансовых рынков, несмотря на то, что в отчете Международной финансовой корпорации - IFC - Азербайджан уже признается как донорская страна, и эти возможности в будущем будут расти.

Должен также отметить, что Азербайджан вкладывает большие инвестиции, реализует крупные проекты за пределами страны. До сих пор за пределами нашей страны вложены инвестиции в объеме примерно 17 миллиардов долларов. Итальянские компании также участвуют в этих проектах. Вчера мы говорили об этом. Приглашаем итальянские компании к участию в проектах, которые в будущем будут реализованы в зарубежных странах при финансовом обеспечении Азербайджана.

В целом, за последние 16 лет экономика Азербайджана выросла в 3,4 раза. Это - рекордный показатель в мировом масштабе. В то же время полученные доходы распределены справедливо. Важный фактор, позволяющий говорить об этом, заключается в том, что 16 лет назад почти 50 процентов населения Азербайджана жило в условиях бедности. Сегодня же в условиях бедности живут 4,8 процента граждан. Словом, перед страной нет серьезных экономических проблем. Основной вопрос - улучшение бизнес-климата, и в этой области также проведены реформы. Сегодня, наверное, об этом будет говориться. Хочу отметить, что в отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан по мерам, принятым в области улучшения бизнес-среды, входит в число 20 самых реформаторских стран.

Не хочу отнимать у вас много времени. Знаю, что повестка дня бизнес-форума очень большая, и будут даны ответы на все вопросы, интересующие итальянские компании. Завершая свое выступление, хочу отметить следующее. Я уже дал членам правительства соответствующее указание об этом в связи с тем, что со вчерашнего дня Азербайджан и Италия, как стратегические партнеры, открыли новую страницу в истории наших связей. Италия является для нас главной партнерской страной на европейском пространстве, и я абсолютно убежден в том, что такое же партнерство должно быть и в области бизнеса. Итальянские компании должны находиться в первых рядах в проектах, которые реализуются и будут реализованы в Азербайджане по государственной линии. Это наше желание. Уверен, что интересы итальянских компаний совпадают с нашими интересами. Верю, что бизнес-форум станет важным шагом в этом направлении.

Еще раз выражаю Президенту Маттарелле, премьер-министру Конте, министру Ди Майо глубокую признательность за оказанное гостеприимство. Желаю итальянскому народу постоянного процветания и счастья. Спасибо.