https://news.day.az/politics/1220002.html Президент Ильхам Алиев назначил нового исполнительного директора Фонда господдержки развития СМИ
Президент Ильхам Алиев назначил нового исполнительного директора Фонда господдержки развития СМИ
4 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ахмеда Мухаммед олгу Исмаилова исполнительным директором Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана.
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