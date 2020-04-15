«Выборы» в оккупированном Карабахе были нужны Пашиняну, чтобы "найти крайних", когда придется возвращать территории

В связи с проведенными на оккупированных Арменией территориях Азербайджана "выборами" международные организации, страны мира продолжают заявлять о своем непризнании итогов этой незаконной акции. Зарубежные эксперты и политики комментируют этот очередной провокационный шаг однозначно: "выборы" незаконны.

По всем международным правовым нормам Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану.

Об этом заявил Day.Az известный турецкий публицист, историк и журналист Мехмет Перинчек.

По его словам, эти "выборы" носят нелегальный и провокационный характер и противоречат нормам международного права. Поэтому международное сообщество и страны мира должны не только не признать этот шаг оккупантов, но и жестко отреагировать на это откровенное нарушение всех международных норм.

"Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Есть достаточно резолюций международных организаций, в которых этот факт подтверждается. Если говорить конкретно о Турции, то для нее нет другого решения карабахского конфликта, кроме как возвращение оккупированных Арменией территорий Азербайджану. Никаких других вариантов тут быть не может", - подчеркнул наш собеседник.

Перинчек считает, что Минская группа не смогла выполнить свою посредническую миссию. По его мнению, посредничество в урегулировании карабахского конфликта могли бы оказать совместно Турция, Россия и Иран. По его мнению, участие в этом процессе региональных государств было бы более продуктивно. У этих трех стран есть исторические, геополитические связи с регионом, чего не имеют европейские страны, и тем более США.

"Сотрудничество между тремя державами по карабахскому вопросу - это реально", - сказал Мехмет Перинчек, еще раз подчеркнув, что незаконные акции в оккупированном Карабахе никогда не признавались и не будут признаны легитимными ни одной страной мира.

Нагорный Карабах - это территория Азербайджана. Результаты армянской агрессии не признаны никем в мире, а значит, не будут признаваться никакие "выборы", проводимые на этих территориях, сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова.

По словам Гревцовой, о непризнании этой незаконной акции уже заявили многие государства. Незаконна она по многим причинам, в первую очередь, потому что в "выборах" принимала участие только одна община Нагорного Карабаха - армянская, а значит, ни о какой легитимности не может быть и речи. Никакое голосование без участия многотысячной азербайджанской общины не будет считаться законным.

Говоря о том, почему "выборы" были все же проведены, несмотря на пандемию и чрезвычайное положение в НК, Гревцова отметила, что Николу Пашиняну необходимо укрепить свою власть в Нагорном Карабахе. Его главные противники - выходцы из Карабаха. Если кандидат Пашиняна победит, то его противники потеряют последнюю крепость. Если нет, то это будет большим поражением для Пашиняна.

"На мой взгляд, Никол Пашинян хочет разделить с карабахской общиной ответственность за судьбу Карабаха, когда в будущем будет вынужден пойти на урегулирование по так называемой "казанской формуле". Без своего человека у власти в Карабахе ему этого сделать не удастся. О важности для Пашиняна этих "выборов" говорит и то, что они не были перенесены, несмотря на пандемию. Думаю, он мог бы повлиять на этот вопрос, если бы захотел. Ради своих политических целей он готов поставить под угрозу жизни людей. Причем, всегда может сказать, что это было решение армян Карабаха, а не его", - сказала российский эксперт.

Лейла Таривердиева