При участии Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие трех больниц модульного типа

9 июня при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие трех больниц модульного типа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется