https://news.day.az/politics/1242839.html При участии Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие трех больниц модульного типа - ФОТО - ВИДЕО
При участии Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие трех больниц модульного типа - ФОТО - ВИДЕО
9 июня при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялось открытие трех больниц модульного типа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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