Камран Иманов: слово Arsak (Арсак) не имеет никакого отношения к хай-армянам

В последние дни в прессе и социальных сетях продолжаются бурные обсуждения, связанные с этимологией слова "Арсак". Учитывая актуальность обсуждаемого вопроса и озвучивание различных мнений по этому поводу, Day.Az обратился к автору многочисленных научных исследований в этой области, председателю правления Агентства интеллектуальной собственности, профессору Камрану Иманову.

- Камран муаллим, как известно, Агентство интеллектуальной собственности ведет борьбу с многолетними попытками армян присваивать различные образцы азербайджанского фольклора, авторские произведения и другие образцы нематериального культурного наследия азербайджанского народа. Присвоение этимологии слова "Арсак" - еще одно проявление этой "деятельности" армян. Общественности было бы интересно выслушать Ваши мысли по этому поводу.

К. Иманов: Благодарю за внимание к данному вопросу и хочу отметить, что мое видение к предмету жарких дискуссий определяется многолетней борьбой с хай-армянским плагиатом, армянскими измышлениями и фальсификациями, доведением до международной общественности исследований в связи с разоблачением "хай-армянской традиции по присвоению культурных традиций Азербайджана". Следует отметить, что против агрессии армян в отношении материального и нематериального культурного наследия нашего народа, памятников и исторических строений, произведений и образцов фольклора, музыкальных инструментов и ковров, топонимов и исторических названий мест, одним словом в отношении любого вида интеллектуальной собственности мы стремимся озвучить обоснованную правовыми, историческими, этимологическими аргументами, основанную на древних текстах и классических источниках, позицию.

- В 2018 году по случаю Всемирного дня книги и авторских прав была проведена международная конференция на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и выдумки", посвященная 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. В ходе этой конференции Вы выступили с расширенным докладом на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления или о реальных жителях местности "Армения"" - этот доклад затем был издан в виде отдельной книги. Не могли бы Вы рассказать об научно-историческом происхождении древнеалбанского топонима "Арсак"?

К. Иманов: Известно, что "Арцах" являлся одной из провинций Кавказской Албании. Вместе с тем, в Азербайджане слово "Арцах", когда речь идет о пресловутой непризнанной республике, везде указывается в кавычках, поскольку ни одна международная организация, ни одна страна не признала этот сепаратистский режим. Однако самое любопытное здесь заключается в том, что пытаясь избежать использования азербайджанского топонима "Карабах", хай-армяне прибегли к термину "Арцах", не подозревая о том, что и "Арцах / Арсак" имеет сако-тюркское происхождение и обозначает в своей основе название объединения туранских племен "сака". В слитной форме - Ərsak (Арсак), т.е. "Ər"+"Sak" / Saq ("Ар" + "Сак" / Саг) выражает смысл "муж / воин Сака" и восходит к названию династии Арсакидов, построивших могущественное государство Парфию, имена первого и последующего правителей, которого были Арсак. И не случайно, что первая часть слова "ар" означает в переводе с тюркского "муж", "воин". Подобно тому, как в Древнем Риме "Цезарь" означал то же самое, что и "император", на древнем Востоке имя "Арсак" использовалось как синоним слова "царь" и выступало в роли символа царской высшей власти.

В Древнетюркском словаре М.Кашкарлы, в словаре "An Etymological Dictionary" G.Canson-а слово "сак / саг" использовалось в значении "бдительный", "смелый", а, следовательно, слово "Арсак" слитно имеет семантику - "бдительный воин", "воин, способный защитить". Древние тюрки называли "бдительного воина" "sak ər" "сак ар", а "Арсак" является инверсионной формой этого слова. Таким образом, имя "Ərsak" ("Арсак") означало "бдительный воин" или "воин сака". И данная этимология термина "Арсак" соответствует мнению известного ираниста Ричарда Фрайя, согласно которому это название исходит из "arsän" ("арсан") и который считал, что первая часть слова "arsän" ("арсан") представляется как ar / ər (ар), означающее "герой", а вторая часть слова "sän" ("сан"), следуя Словарю Кашгарлы, употреблялась и в виде сак / саг. (Р.Фрай, "Наследие Ирана", Москва, "Наука", 1972 год).

Слово Си-Сакан, используемое персами и хай-армянами, также относится к туранцам-сакам. В китайских источниках Su / Se (Sö / Si) являлись обозначением основной ветви саков Центральной Азии. Таким образом, Si-unik = Si+unik (здесь "unik" употреблено в значении "akan") указывает на бейлик (княжество) Si, Si+Sakan же означает "Саки Si".

Есть и несколько иная, но безусловно тюркская этимология слова "сак", которую дает известный азербайджанский ученый-фольклорист Мирали Сеидов, считавший, что оно используется в значении "ох", "стрела". "Отец армянской истории" М.Хоренский писал, что Сисак являлся искусным лучником и нарекает своим именем страну Сюник, но персы называют эту строку более точно - Сисакан. Здесь "сак" истолковывается как "наконечник стрелы", а на древнем армянском языке как раз слово "сюни" означает то же самое. Однако "Сисакан" у персов переводится как "Три стрелы" ("Си" - "три", "сак" - "стрела"). В связи с этим напомним, что словосочетание "Три стрелы" (по тюрк. "Учок") употреблялось у огузов. А это, как известно, являлось названием тюрко-огузских племен, точно также, как и "доггуз ок" ("девять стрел"), "боз ок". Аналогично грузинское Шамшаддил на азербайджанском выражает топоним в Грузии и звучит Самшвидле на грузинском ("Сами" - "три", "швидле" - "стрела") также означает конфедерацию огузских племен "Учок").

Кстати, в клинописных письменах Древней Месопотамии слово "сак", сохраняя ранее указанный смысл, подразумевало "руководителя", "главу". Да и русское слово "сагайдак" является заимствованным тюркизмом и означает "колчан" - т.е. "торба со стрелами". Таким образом, если принять, что "сак" / "саг" - это "стрела", то термин "Арсак" может означать "воин-лучник".

Таким образом, мы приходим к выводу, что слово Arsak/Ərsak (Арсак) не имеет никакого отношения к хай-армянам.