Александр Гордон: Мне стыдно, что я привел Соловьева на телевидение

Российский телеведущий Александр Гордон признался, что сожалеет о том, что привел Владимира Соловьева на телевидение.

Как передает Day.Az, Гордон отметил, что чувствует себя виноватым, очень сильно, но не перед Владимиром Соловьевым, а перед всей многомиллионной аудиторией России.

"Потому что именно я имел наглость привести Владимира Соловьева в телевидение. И хочу хоть как-то расплатиться с этим, потому что иногда мне это спать не дает", - сказал российский телеведущий.

Гордон отметил, что хотел бы чисто, по душам, по понятиям потолковать с Соловьевым о том, как он оказался там, где он сейчас.

"Зачем он это делает и что это ему дает. Заодно отвечу на вопрос уже не помню кого: "Где нарыть бабла?" Думаю, он точно знает. Владимир Соловьев - это политика "одноразового человека". Поменяется власть, придут другие cоловьевы. Честный журналист - это тот, кто один раз продался. А Владимир Соловьев как раз и отличается гибкостью спины. Он очень талантливый человек, но куда его нынче снесло с его талантами. На мой взгляд, то, что он делает на телевидении, это чудовищно", - подчеркнул Александр Гордон.