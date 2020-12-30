Служили два лакея: наша Победа не дает покоя Али Керимли и Джамилю Гасанлы

Всегда и везде, во все времена были и есть недовольные властями. Такие люди были, есть и будут, независимо от ситуации, времени, правления и самое главное, умонастроений в обществе - это обыденность социального поведения масс и одна из форм выражения экспозитивности отдельного индивида.

Но вся проблема только в том, насколько высок градус фальши в высказываниях тех или иных личностей, групп или группировок.

Они очень разные, но их объединяет одно - психологическая неуравновешенность и ненависть ко всем, кто не разделяет их мнение.

Они уверены, что только так надо любить Родину, строить государство и вообще жить - иначе, они твердят, человек или становится рабом системы, холуев власти, или врагом демократии.

Оказывается, иного не дано.

Они со страхом смотрят в лицо действительности и реалиям. Новая реальность - будь то изменения во внешнеполитической стратегии государства, система взаимоотношений между армией и народом, планируемые инвестиционные и инфраструктурные проекты, внутриполитические реформы - вызывают у них животный страх и тревогу, так же, как и успехи государства, развитие страны.

Ибо что хорошо для страны, то очень плохо для них.

"Градус" эмоций, конечно, отличается, а вот их спектр практически одинаков. От первоначального шока: "Нет, со мной этого не может случиться!" до принятия неизбежности: "Ну что же, нужно начинать жить по-другому". Почему так?

В психологии уже давно выделили пять ключевых стадий эмоционального реагирования, или же базового защитного механизма, хорошо известных под названием 5 стадий реагирования на изменения по Э. Кюблер-Росс. Выдающийся психолог когда-то описала в своей культовой книге "О смерти и умирании" ("On Death and Dying", 1969) эмоциональные реакции тяжело больных и умирающих людей, и выделила 5 ключевых стадий эмоционального реагирования: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

Почти такие же стадии проходят люди в своих эмоциональных реакциях, столкнувшись с необходимостью адаптации к новой реальности. В каком-то смысле, изменения - это смерть существующего положения дел. Как писал Анатоль Франс: "В каждой перемене, даже в самой желанной, есть своя грусть, ибо то, с чем мы расстаёмся, есть часть нас самих. Нужно умереть для одной жизни, чтобы войти в другую".

Армения и вообще, армянское общество после сокрушительного падения карабахского идефикса и капитуляции сильно напоминают смертельно больной организм. И если уровень и форма реагирования в разных частях Армении, а также в армянской диаспоре коренным образом отличаются по содержанию, то наша местная, доморощенная по анатомии и провинциальная по мышлению радикальная оппозиции мало чем отличаются от вопящих "зинворят".

И если армяне находятся в депрессии и принятии, т.е. на последних стадиях реагирования, то радикальная оппозиция Азербайджана все еще барражирует в стадии отрицания и гнева.

Победа Азербайджана в войне за Карабах трансформировала политический статус системы госуправления, подняв его популярность до невиданного уровня.

Возвращение некоторых частей Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, а также всех семи оккупированных районов вокруг отколовшегося региона изменило отношение многих стран к Азербайджану.

Победы Баку на полях сражений вынуждают азербайджанскую оппозицию искать новый нарратив, чтобы мобилизовать силы в свою поддержку.

Причина кроется в том, что решение главного социального вопроса, которого на протяжении десятилетий требовала политическая оппозиция Азербайджана, сейчас кажется очевидной программой, которая будет реализована в краткосрочной перспективе. Оно касается улучшения тяжелого положения сотен тысяч азербайджанцев, перемещенных армянскими силами в начале 1990-х годов из их домов в Нагорном Карабахе и его окрестностей.

Радикальная оппозиция, согбенная и сломленная годами маразматической деятельности, кульминацией которых стали высказывания псевдолидеров черносотенной толпы о "неполной победе и нерешенности карабахского вопроса", никак не может, да и не хочет принять реальность.

В 1994 году - период, когда Азербайджан был действительно слаб в военном, политическом и, самое главное, экономическом плане, - общенациональный лидер и спаситель государственности Гейдар Алиев остановил войну, не поступаясь страной. Он дал стране набраться сил, и ему удалось сделать.

А Президент Ильхам Алиев как истинный Главнокомандующий и победоносный стратег, выиграл тяжелейшую войну.

После Отечественной войны возникло новое национальное единство.

Ныне в стране сформировалось новое, доселе небывалое единство, которое даст нам возможность вернуть жизнь на освобожденные земли и вернуть наших бежавших граждан на эти земли как можно скорее.

Карабахский регион, наша прекрасная историческая земля, возродится, обновится и оживится.

А полный перечень задач по восстановлению семи восстановленных территорий и Нагорного Карабаха очень большой. По оценкам правительства Азербайджана, это обойдется примерно в 100 миллиардов долларов... В абсолютном большинстве населенных пунктов в освобожденных от оккупации территориях нет ни одного уцелевшего строения. Все полностью забрали оккупанты. Камни и кирпичи над землей, вся проводка, все окна, во многих случаях все двери. Всё должно быть восстановлено.

Отечественная война было величайшей военной и дипломатической победой в истории Азербайджана.

Народный фронт Азербайджана (ПНФА) и лидер превратившегося в политические руины организации Али Керимли непрестанно утверждает, что оказывается, озабоченность подписанным при посредничестве России соглашением о прекращении огня всё еще сохраняется.

Радикализованная донельзя часть оппозиции же вместо адекватной деятельности все еще находится в плену абсурдных иллюзий, не желая снять пелену с глаз и увидеть все в деятельном масштабе.

Али Керимли и его тапконосцы - сконфуженный председатель "Нацсовета" Джамиль Гасанлы и истеричная Гюльтекин Гаджиева, желая максимального удаления от пузырящегося болота безысходности и тоскливой серости нынешнего прозябания, остались верными своим амплуа. Они опять вопят о мнимой "оккупации", фантомных страхах по поводу "потери Карабаха" и ударившись в омут оголтелого популизма, чуть ли не кричат о необходимости кооптации с Западом.

Что совершенно не ново - эти ошметки политической истории вот уже несколько десятков лет полосуя себя лозунгами "Заграница нам поможет" и "Подождите еще немного, скоро, уже приходим во власть", топают ногами, надувают щеки, размахивают руками и закруглив глаза, говорят: "Власть продала страну!"

Это говорит Али Керимли, иезуит со скомканной душой, унылый блогер и предводитель своры сетевых троллей.

Об этом истерит Гюльтекин Гаджибейли, коллабриционистка душой и кустарная анархосиндикалистка с неистребимым желанием гешефта.

Об этом пишет горе-профессор и удовлетворенный жидкими усами, распушенными за океаном в качестве иридиевого новодела Джамиль Гасанлы.

И наконец, об этом глаголет Тофик Ягублу, облупившийся ходячий памятник окончательному и бесповоротному пасторальности в нестройных рядах хиреющей радикальной оппозиции.

Обратите внимание на общий тон, канву и концептуальное содержание этого хора недовольных: все они, без исключения, бубнят о необходимости срочного и незамедлительного поклона перед Западом, дабы, как твердят они, благодать западного внимания снизошел на нашу страну, и мы смогли решить карабахскую проблему.

Смысл простой, даже примитивный, как уровень мышления этих оголтелых клошаров от политики: они отрабатывают хлеб, выполняя полученные директивы и "советы", данные со звенящей сталью приказного тона.

Лебезящие инфанты якобы прозападного мейнстрима заявляют о своем враждебном неприятии тесного сотрудничества и партнерства между Азербайджаном, Россией и Турцией.

Что неудивительно и ожидаемо, ведь полный и тотальный военный разгром транснационального авангарда неоколониалистский экспансии Запада в кавказском и малоазиатском регионе) Азербайджану этот самый Запад не простил, и вряд ли простит.

Али Керимли и остальная гоп-компания с упоением повторяют, что Запад с его четко институционализированным социальным неравенством и культом наживы и потребления - это центр мира, смысл мира, и хозяин мира.

А все остальные - сырьевое (людские ресурсы, полезные ископаемые, энергоносители и т.д.) необходимое приложение к Западу, ранжируемое по римскому принципу: друзья, союзники, враги.

Азербайджан же не пытается раболепно копировать западные "ценности", имеет собственную стратегию "Азербайджанство + восстановление территориальной целостности" и претворяет в жизнь, не тратя время на разные организованные Западом или его имбецильной агентурой переговорные платформы и бессмысленные конференции.

Потому и ярость кучки радикальной оппозиции инфернальна.

Ярость обозленных, невезучих псевдополитиков, давно ставшими символами неумелости, дилетантства, безграмотности, продажности, алчности, а также живыми напоминаниями о тяжелейших временах для страны, когда сама судьба и будущее нации была вынесена на продажу.

Они порождение тьмы народнофронтовского Брестского мира, когда Карабах был буквально подарен врагу.

И они ныне смеют говорить о Карабахе?

Эльчин Алыоглу

Milli.Az