Дипломатия и прагматизм – в 2020 году у Азербайджана стало больше друзей

Минувший год был трудным для всего мира. Азербайджан, пожалуй, одна из немногих стран, кому будет что вспомнить не с содроганием и тревогой, а с радостью, гордостью и надеждой.

Азербайджан завершил 2020 год с большим багажом побед, успехов и наработок на последующие годы. Пандемия, мировой экономический кризис не обошли и его стороной. Но все эти трудности не помешали Азербайджану победить в войне, продолжать развиваться и самоутверждаться в мире.

Прошлый год можно считать удачным для азербайджанской дипломатии, во многом обеспечившей и великую Победу в Отечественной войне. Последняя показала не только мощь азербайджанской армии, но и успехи на дипломатическом фронте. Многие страны открыто и безоговорочно высказались в те дни в поддержку Азербайджана, оказав нашей стране чувствительную помощь.

44-дневная война еще более укрепила братство Азербайджана и Турции. Естественный союз наших стран получил новый импульс в условиях взаимодействия в деле освобождения оккупированных территорий. Турецкое оружие било по врагу на поле боя, а официальная Анкара обеспечивала интересы Азербайджана на стадии политического урегулирования.

Среди государств, которые открыто заняли сторону справедливости, был Пакистан. Эта страна давно и последовательно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, что не раз подчеркивал Президент Ильхам Алиев.

Одной из серьезнейших побед азербайджанской дипломатии можно назвать тот факт, что впервые за тридцать лет карабахского конфликта Москва устами Президента Владимира Путина и других официальных лиц РФ открыто и однозначно признала Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Ни для кого не секрет, что Россия с самого начала конфликта является активным участником всех идущих вокруг него процессов, и опоздавшее на тридцать лет, но все же прозвучавшее в самый нужный момент заявление российской стороны создало определенный фон, способствовавший подписанию трехстороннего заявления и капитуляции Армении.

Такие же заявления прозвучали и из Тегерана. За годы, прошедшие после первой карабахской войны, Исламская Республика поддерживала тесное сотрудничество с агрессором Арменией, а ирано-азербайджанские отношения порой становились целью армянских провокаций. Однако грамотная, активная и сильная внешнеполитическая линия Баку позволила сгладить все шероховатости. В дни войны Иран закрыл границы для переброски оружия Армении. Не случайно во время посещения освобожденных Физулинского и Джебраильского районов Президент Ильхам Алиев, указывая в сторону азербайджано-иранской границы, назвал ее границей дружбы.

Особое место в ряду поддержавших Азербайджан государств занимает Израиль, который в период 44-дневной войны оказал нашей стране неоценимую поддержку. Закупленное у Израиля современное и очень эффективное вооружение сыграло не последнюю роль в разгроме оккупационной армии Армении. Военно-техническую составляющую дополнила и горячая моральная поддержка на всех уровнях - и официальных лиц, и экспертного сообщества, и общественности Израиля. Сегодня многие аналитики предвкушают посредничество Баку в сближении Анкары и Иерусалима. В свое время азербайджанская сторона помогла сгладить углы в отношениях России и Турции и имеет талант в поиске и нахождении точек соприкосновения.

Среди партнеров Азербайджана на постсоветском пространстве однозначную поддержку ему высказала Украина. В принятой в сентябре Стратегии национальной безопасности Украины Азербайджан включен в список стратегических партнеров республики. Эта страна сама страдает от агрессивного сепаратизма, и Отечественная война за Карабах была очень близко воспринята украинским государством и народом. Можно сказать, что события последних месяцев еще более сблизили Киев и Баку.

2020 год был очень важным с точки зрения укрепления азербайджано-итальянских отношений. Одним из важнейших внешнеполитических событий стал исторический государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию в феврале. Италия является политическим, экономическим и торговым партнером Азербайджана номер один среди государств Евросоюза. Наши страны стратегические партнеры - ими подписана "Совместная декларация об укреплении многоаспектного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой". Это первый подобный документ, подписанный Азербайджаном со страной-членом ЕС и Большой семерки. Италия была первой европейской страной, направившей в Баку высокопоставленную делегацию после окончания Отечественной войны. Она же - первая из европейцев, кто подключился к участию в восстановлении освобожденных территорий. 9 декабря на встрече с государственным секретарем министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано Президент Ильхам Алиев выразил поддержку участию итальянских компаний в проектах по реконструкции и восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях.

Одним словом, вторая карабахская война продемонстрировала, насколько была успешна азербайджанская дипломатия.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов:

"Год был сложный, насыщенный событиями, судьбоносный и, я бы даже сказал, исторический для нашей страны. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ. Произошло это, несомненно, благодаря политической воле Президента Ильхама Алиева и героизму азербайджанского воина.

Все эти процессы сопровождались высокопрофессиональными политико-дипломатическими шагами Азербайджана на международной арене. Благодаря дипломатическим усилиям Баку даже противники и оппоненты нашей страны не сомневаются в принадлежности освобожденных территорий Азербайджану.

В минувшем году и особенно в период войны произошло еще большее сближение Азербайджана с Турцией. Эти отношения стали еще крепче. Нас объединяют братские взаимоотношения, совпадающие интересы и скоординированные шаги во внешнеполитической сфере. Наши усилия сблизили и Турцию с Россией, сегодня между этими странами установились ровные партнерские отношения.

Укрепились наши отношения с Израилем, который все дни конфликта с пониманием относился к позиции нашего государства. Выровнялись и стабилизировались отношения с соседним Ираном.

Необходимо сказать и о том, что как надежный партнер Азербайджан внес значительный вклад в борьбу с пандемией. По инициативе Президента Азербайджана состоялись заседания Тюркского совета, саммит Движения неприсоединения, была созвана специальная сессия Генассамблеи ООН, на которой были выработаны рекомендации ля принятия решений, которые могут остановить и нейтрализовать распространение этой инфекции.

Во внешней политике Азербайджан ставил во главу угла рациональность и прагматизм, а не пустопорожние лозунги, которыми увлекается, например, премьер Армении Пашинян. Наша дипломатическая активность смогла разбудить и многих в Армении, которые начали понимать, что либо нужно установить нормальные отношения с Азербайджаном и Турцией, либо придется паковать чемоданы.

Я не сомневаюсь, что гибкая и прагматичная политика нашей страны во внешнеполитической сфере будет продолжаться и в 2021 году. Это - укрепление двусторонних и многосторонних связей, продвижение новых инициатив, восстановление освобожденных территорий, укрепление международного престижа нашей страны на международной арене".

Лейла Таривердиева