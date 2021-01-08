Неприступная крепость с поющим сердцем

Говорят, что в 1988 году был разработан генплан города Шуша. Согласно плану, в соседнее село планировалось провести канатную дорогу, а также заложить Новую Шушу.

Этим планам не суждено было свершиться, потому что начался карабахский конфликт и через четыре года этот древний азербайджанский город был оккупирован армянами. Годы оккупации были самым мрачным периодом в истории Шуши. За 28 лет, вплоть до 8 ноября 2020 года азербайджанское наследие города методично разрушалось, переиначивалось и переименовывалось. Армяне были уверены, что засели здесь всерьез и навсегда и строили свои планы на Шушу, имеющую уникальное стратегическое расположение. Оккупанты рассчитывали, что со временем у города появятся новые символы, а старые забудутся и уйдут в небытие. Но не сложилось - Шуша была освобождена силой оружия азербайджанского воина.

Об уникальной операции по освобождению Шуши написано уже достаточно. Эта операции доказала сразу два момента. Первый - Шуша - это неприступная крепость, осада которой требует большого военного мастерства и больших жертв. И второй момент - в мае 1992 года город пал в результате предательства, потому что другим путем жалким и трусливым "железным Ашотам" (что, в свою очередь, показала вторая карабахская война) захватить его не удалось бы.

Да, Шуша, считающаяся колыбелью азербайджанской культуры, источником вдохновения для людей творчества, в своей сути была и остается военной крепостью. Мощным бастионом, выстроенным для защиты от врагов и возвеличивания Карабахского ханства.

Шушинская крепость - это символ Карабаха. Несмотря на тщетные усилия армян доказать особую древность Шуши, на самом деле это средневековый город, основанный в XVIII веке первым правителем Карабахского ханства Панахали ханом. Крепость имела сугубо оборонное значение. Особенности местного рельефа делали крепость реально неприступной. Крепость начала возводится с главной стены протяженностью 2,5 километра. Стена была практически непреодолима извне, так как начиналась на высоких скалах на юго-западе плато, а дальше карабкалась по крутым и порой почти отвесным склонам ущелья. С других сторон крепость надежно защищали массивные скалы. В этом свете хотелось бы еще раз подчеркнуть, что азербайджанский спецназ сделал невозможное, показав высокий профессионализм и проявив беспримерное мужество.

Крепость начала строиться в 1750 году. Для проведения работ были приглашены самые известные зодчие и каменщики из Табриза, Ардебиля и других городов. Крепость имела двое ворот, получивших название по именам других азербайджанских ханств - "Эривань" и "Гянджа". Как пишут историки, ворота отворялись утром, а вечером наглухо запирались, после чего уже никто не мог проникнуть в город. Первоначально Шуша носила название Панахабад. Интересно, что так же называлась отчеканенная при Панахали хане серебряная монета, которая имела хождение также в Иране наравне с другой "валютой" тех времен. Постепенно Шуша разрослась и превратилась в один из крупнейших городов региона, оставаясь при этом непреступной крепостью для иноземных захватчиков и противников Панахали хана из числа соседних ханств.

После перехода Карабахского ханства в собственность Российской империи, Шуша утратила свою военную функцию, но свою роль сердца Азербайджана сохранила навсегда. В другой ипостаси - родины мугама, карабахского ковра и др. Шуша не менее прекрасна и неповторима. Удивительно, но именно здесь родились многие известные деятели культуры Азербайджана, особая энергетика этой земли и Карабаха в целом будто способствует рождению талантов.

Не случайно Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана. Об этом свое решении Президент Ильхам Алиев объявил на встрече с новым министром культуры Анаром Керимовым.

"Город Шуша достоин этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона. Культурная жизнь Шуши должна быть богатой. Работам по восстановлению Шуши уже дан старт. По моему указанию туда был командирован большой состав. Должна быть проведена ревизия жилого фонда, исторических памятников, точно подсчитан нанесенный ущерб, и мы должны начать реставрацию города Шуша. Опять-таки, не теряя времени, но и одновременно без спешки первоначальный, исторический облик Шуши должен быть восстановлен", - сказал глава государства.

По мнению известного историка, директора Центра истории Кавказа, старшего научного сотрудника Института права и прав человека НАНА Ризвана Гусейнова, вопрос восстановления Шуши требует особого подхода. Как считает Гусейнов, город должен быть восстановлен в своем историческом облике, а не в том, какой он получил в советские времена.

Поясняя в беседе с Day.Az, что подразумевает под этим, историк отметил, что за годы пребывания города под юрисдикцией Российской империи, а затем СССР, было сделано все, чтобы стереть историческое предназначение Шуши.

"В советские времена это был курорт, город, представляющийся во всех туристических проспектах исключительно как земля певцов и музыкантов. В связи с чем менялся облик города и даже самой крепости. Считаю, что во время реставрационных работ необходимо вернуть исторический облик величественной Шушинской крепости, всем постройкам, мечетям и караван-сараям. Как известно, во всех исторических городах, в том числе в Баку, крепость играет центральную роль в общей архитектуре города. Шушинская крепость тоже должна стать центром композиции. То есть, надо сделать так, чтобы Шуша начиналась с крепости.

За время оккупации армяне приложили немало усилий для изменения исторического облика Шуши. Достраивались и перестраивались, сносились под предлогом строительства дорог исторические здания. При этом делались попытки утвердить "христианскую" историю города. В этих целях в период оккупации была построена новая церковь, расположенная так, чтобы она просматривалась со всех концов города. На самом деле находится она на окраине, но армяне изменили план города, сделав центром композиции этот новодел. На мой взгляд, этот момент должен быть учтен при восстановлении Шуши", - сказал историк.

Наш собеседник считает, что Шуша после освобождения должна развиваться и как колыбель музыкальной культуры, и как крепость, имеющая богатые военные традиции. Поэтому, чтя культурное наследие Шуши, мы не должны забывать, что это еще и символ, имеющий большое политическое и военное значение.

В конце концов, в свое время Панахали хану удалось, построив неприступную Шушу, управлять всем регионом, заключил историк.

Лейла Таривердиева