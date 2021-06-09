Грузинские журналисты обратились в международные организации в связи с гибелью азербайджанских коллег

Союз журналистов Грузии обратился в международные организации в связи с гибелью азербайджанских коллег в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе при выполнении служебных обязанностей.

Как сообщили в среду Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в направленном ООН, Совету Европы и таким международным организациям, как Amnesty İnternational, Human Rights Watch, заявлении отмечено, что представители СМИ играют важную роль в распространении беспристрастной и объективной информации из зоны боевых действий и территорий, где война закончилась, действуют в качестве моста между конфликтующими сторонами.

"С чувством большого сожаления доводим до вашего сведения, что выполнявшие свои служебные обязанности на освобожденных от оккупации территориях сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства и Азербайджанского государственного телевидения Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов подорвались на мине и погибли четвертого июня на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района", - говорится в заявлении.

Грузинские журналисты отметили, что отказываясь предоставить карты минных полей, созданных на освобожденных в результате 44-дневной войны территориях Азербайджана, вооруженные силы Армении грубо нарушают гуманитарные нормы и принципы, международные права человека.

Авторы заявления потребовали, чтобы международное сообщество и журналистские организации внимательно отнеслись к случившемуся.

Заявление подписали: председатель Союза журналистов Грузии Манана Салуквадзе, члены Союза, заслуженные журналисты Грузии Бадри Начкепия, Теймур Беридзе, Тахмаз Тахмазов, Натия Иоселияни, Тенгиз Тихлава, завотделом грузинского телеканала "Имеди", заслуженный журналист Бека Ониани, корреспондент AzTV в Грузии, заслуженный журналист Шахисмаил Мамедов, главный редактор газеты "Грузия" (Gürcüstan), заслуженный журналист Халеддимн Ёлчуев и другие.