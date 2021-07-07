https://news.day.az/politics/1359568.html Генпрокуроры Азербайджана, России, Ирана, Туркменистана и Казахстана подписали декларацию по Каспию
Генпрокуроры Азербайджана, России, Ирана, Туркменистана и Казахстана подписали декларацию по Каспию
Начался визит в Санкт-Петербург делегации во главе с генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым для участия в конференции руководителей органов прокуратуры Европы, организованной Генеральной прокуратурой РФ, Советом Европы и Международной ассоциацией прокуроров.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в рамках визита генеральные прокуроры Азербайджана, России, Ирана, Туркменистана и Казахстана подписали декларацию о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Каспийского моря.
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