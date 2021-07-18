Опасные фортели Никола Пашиняна

Добившись победы на внеочередных парламентских выборах, и.о. премьер-министра Армении Н. Пашинян возомнил себя новым Цезарем.

Сходу, не дожидаясь окончательного вердикта Конституционного Суда (куда обратились его конкуренты с просьбой признать выборы недействительными ввиду многочисленных нарушений) и формирования нового правительства, бросился в атаку, как на внутриполитическом, так и внешнеполитическом поприще.

Н. Пашинян, стремясь доказать своим оппонентам и поддержавшим его избирателям свой новый имидж "стального" лидера, решил начать с того, что попросту стал хватать и сажать за решетку сторонников оппозиции, которые проявляли особое рвение, выступая против него в ходе предвыборной кампании.

Поменяв идеи "бархатной" революции на новую "стальную" политику, Никол Воваевич решил сменить свой старый имидж реформатора на новый имидж непреклонного диктатора.

Понимая, что экономическая ситуация в стране продолжает оставаться довольно плачевной, да и надежды на то, что каких-либо положительных изменений добиться в ближайшее время вряд ли удастся, Н. Пашинян решил сделать основной упор своей деятельности на теме внешней политики и проблем, связанных с отношениями с Азербайджаном.

Как обычно, сделав хорошую мину при плохой игре, бывший редактор малолитражной газеты, а теперь дважды премьер Н. Пашинян выступил на заседании правительства Армении с довольно пространной речью, посвящённой проблемам отношений с Азербайджаном и теме уже затухшего конфликта.

Никол Воваевич, который уже обжегся на этой теме, спровоцировав Вторую карабахскую войну, в которой потерпел сокрушительное поражение, видимо, абсолютно не усвоил уроков прошлого.

С присущим ему пафосом и агрессией стал разбрасываться громкими необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана, пытаясь обелить себя и проводимую его правительством политику.

Подзабыв о том, что Армения потерпела поражение от Азербайджана, Н. Пашинян напялил на себя тогу нового Цезаря, пытаясь в очередной раз своими урапатриотическими речами запудрить мозги армянскому народу, который устал от лжи и дезинформации, нуждаясь больше в хлебе насущном, чем в мифическом "арцахе".

Продолжая гнуть свою старую линию, которая привела к войне и разгрому, Н. Пашинян опять повторил свои старые тезисы о том, что мирное соглашение с Азербайджаном невозможно, пока не определён статус некоего "арцаха".

В очередной раз начал разглагольствовать о праве некой нации на самоопределение, которая давно уже самоопределилась в Республике Армения. Запел старые песни о некой непонятной агрессии и географических картах, назвав их ложными. Ну и под конец выступил против Зангезурского коридора.

Всё выступление Никол Воваевича было построено, как обычно, на том, чтобы представить Армению маленькой, беззащитной, всеми обижаемой страной, которая нуждается в защите от "кровожадного злого соседа".

При этом опуская то, что это Армения была агрессором и почти 30 лет оккупировала азербайджанские территории, отказываясь выполнять резолюции СБ ООН и других международных организаций, которые требовали вывода оккупационных войск.

Агрессивная словесная риторика Н. Пашиняна теперь сопровождается постоянными вооруженными провокациями вдоль границы.

Вот уже несколько дней подряд армянские вооруженные формирования обстреливают позиции азербайджанской армии, в том числе в районе города Шуша, тем самым ставя под угрозу безопасность российских миротворцев, которые стоят между ними на линии соприкосновения.

Особо стоит отметить провокации армянских вооруженных сил на границе с Нахчыванской Автономной Республикой в районе Садарака.

Армянская сторона затеяла очень опасную игру, прекрасно понимая, что безопасность этого региона обеспечивается также и Карсским договором 1921 года, который предоставляет право Турции принять необходимые меры в случае агрессии против НАР.

Власти в Ереване играют с огнём, осознавая, что в случае агрессии получат ответный удар не только от азербайджанской армии, но и при необходимости Турция окажет полную поддержку всеми своими силами.

Главной целью провокаций в этом регионе является вовлечение в вооруженный конфликт третьих сторон и желание Армении, спровоцировав военные действия, спрятаться за спину своих союзников по ОДКБ.

Проанализировав действия армянского руководства, во главе с Н. Пашиняном можно прийти к однозначному выводу: не смотря на миролюбивые призывы и инициативы Президента Ильхама Алиева, армянская сторона избрала путь конфронтации и реванша.

Все действия и слова Н. Пашиняна показывают, что он не только не отказался от своей прежней агрессивной политики, но и после победы на выборах воспрял духом и с новой силой завёл старую пластинку.

Продолжая играть на национальных чувствах армянского народа, вместо призывов к примирению и диалогу, Н. Пашинян снова его обманывает и призывает к очередной войне.

Намеренно искажая суть достигнутых трёхсторонних Заявлений, армянская сторона пытается возложить на Азербайджан ответственность за транспортную блокаду, в которую сама себя и поставила, оккупировав 20% азербайджанской территории.

Теперь же армянское руководство интерпретирует в своей версии пункты трёхсторонних Заявлений, пытаясь представить, что Зангезурский коридор - это всего лишь железнодорожный путь через Армению, отказываясь от других компонентов: автомобильного, трубопроводного, коммуникационного и т.д.

Таким образом, армянское руководство ставит под вопрос и существование Лачинского коридора, по которому армянское население Карабахского региона Азербайджана осуществляет связь с Арменией и получает газ, свет, интернет и др.

В противном случае, этот коридор также будет сведён до уровня обыкновенной автомобильной дороги.

Открытие других же коридоров в Армению возможно лишь при возвращении семи оккупированных эксклавов в Газахском районе и полной демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы.

Что касается желания армянской стороны реанимировать деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ, то это возможно лишь при том условии, что сопредседатели представят новые предложения, направленные на окончательное урегулирование затухшего конфликта, которые будут соответствовать новым геополитическим реалиям, сложившимся после Второй карабахской войны и откажутся от тех предложений, которые больше не соответствуют новой ситуации.

Обращение Н. Пашиняна к сопредседателям Минской группы с призывом снова начать обсуждение вопроса статуса, заранее ставит крест на всяких возможных переговорах в этих рамках, так как азербайджанская сторона не намерена больше обсуждать данный вопрос.

Н. Пашинян, как всегда, пытается играть на противоречиях между Москвой и Западом, намеренно стравливая обе стороны.

Армения, являясь союзником России по ОДКБ, делает все, чтобы привлечь некоторые страны Запада на свою сторону, заранее зная, что это вызовет недовольство своих союзников.

Так на встрече с Президентом Европейского Совета Ш. Мишелем, Н. Пашинян вновь запел о статусе, хорошо понимая, что обсуждение этого вопроса с Азербайджаном невозможно.

Никол Воваевич, как всегда, сплакнул о судьбе армянских пленных, находящихся в азербайджанском плену, однако промолчал, что все они были захвачены через две недели после достижения прекращения (10 ноября 2020 года) огня на азербайджанской территории с оружием в руках, когда они пытались совершить террористические акты.

Много рассусоливая о своём миролюбии и гуманизме, новоявленный армянский Цезарь, как всегда, вводит в заблуждение мировое сообщество, отказываясь предоставлять карты установленных на освобождённых территориях минных полей, на которых продолжают гибнуть азербайджанские граждане, или же делает это с большой неохотой, под нажимом родственников захваченных террористов.

Спрашивается: а как объяснить нахождение военнослужащих граждан Республики Армения на международно признанной территории Азербайджана?

Ведь нахождение этих лиц на чужой территории противоречит всем законам международного права.

Поэтому, чтобы обелить свою неконструктивную позицию, он начал обвинять Азербайджан в том, что провоцирует вооруженные инциденты на границе, чтобы начать новую войну.

Воистину двуличие Н. Пашиняна проявляется, как всегда, в умении лгать и не краснеть, как представителя одной из самых древнейших профессий в мире.

Так что, опасные фортели Никола Воваевича направлены не на мирное урегулирование (как он преподносит), а на новую эскалацию, которая ведёт к новой войне и новым жертвам.

Обстрелы позиций азербайджанской армии в последние дни - есть яркий этому пример.

Кажется давно пришло время и заинтересованным сторонам определиться: кто разжигает новый пожар войны в регионе?

Кто по-настоящему хочет мира, а кто хочет войны?

Армянский народ, выбирая партию Н. Пашиняна, надеялся на мирное будущее. Однако, уже первые шаги старого нового премьера показывают, что он во имя своих личных амбиций готов пожертвовать не только своим народом, но и поставить на карту само существование государства под названием Армения.

Пярвин Мирзазаде