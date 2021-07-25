Вот как армяне убегали с поля боя во время Второй карабахской войны

В Сети набирает популярность видео, где запечатлены кадры со Второй карабахской войны, где солдаты ВС Армении, убегая, в очередной раз оставили своё обмундирование на поле боя.

Day.Az представляет вашему вниманию данное видео: