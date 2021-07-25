https://news.day.az/politics/1364588.html Вот как армяне убегали с поля боя во время Второй карабахской войны - ВИДЕО
Вот как армяне убегали с поля боя во время Второй карабахской войны - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео, где запечатлены кадры со Второй карабахской войны, где солдаты ВС Армении, убегая, в очередной раз оставили своё обмундирование на поле боя.
Day.Az представляет вашему вниманию данное видео:
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