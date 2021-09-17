Собранные в Агдаме факты будут представлены на международных судах

Зарубежные наблюдатели назвали Агдам "Хиросимой Кавказа".

Об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня в Агдаме мы провели расследование фактов преступлений Армении на территориях Азербайджана в период оккупации. Агдам был одним из современных и красивых городов. Сейчас мы видим город, сравненный с землей, подвергшийся разрушениям. Иностранные наблюдатели, посетившие Агдам, назвали его "Хиросимой Кавказа". Это преступление против азербайджанского народа и государства, культурного наследия Азербайджана. Факты, собранные нами здесь, будут представлены на судебных процессах в международной правовой плоскости. В мировой практике за это выдвигается требование о компенсации, и в этом деле данные отчеты имеют очень большое значение".

Отметим, что делегация Ассоциации омбудсменов стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), прибывшая 14 сентября в Азербайджан по приглашению уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Сабины Алиевой, сегодня посетила Агдам для осуществления миссии по расследованию преступлений Армении на азербайджанских территориях в период оккупации.

Миссия нацелена на мониторинг последствий актов вандализма, совершенных армянами против социальных, культурных и исторических объектов в Агдаме.

По итогам мониторингов будет подготовлен отчет, который будет направлен в международные организации.