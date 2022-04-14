Азербайджан всегда полагается на свои силы, в этом залог его успеха

Азербайджан всегда полагался на национальные ресурсы, на собственные возможности и старался из развивать. Так же он полагается только на себя и сегодня, восстанавливая освобожденные территории.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный турецкий публицист, политолог и историк Мехмет Перинчек.

По словам Перинчека, если у страны недостаточно сил для противодействия угрозе или решения серьезных проблем, ей, конечно, нужны международные партнеры, чтобы сбалансировать ситуацию. Не всегда возможно сопротивляться угрозе только своими силами. Однако если есть угроза агрессии или перед страной стоят трудные задачи, главным тут являются национальные ресурсы. Собственные ресурсы государства это всегда главная сила. И прежде всего надо полагаться на свои силы.

"Если нет национальных ресурсов, тогда и международные партнеры не смогут помочь. Азербайджан всегда полагался на свои, национальные ресурсы, на собственные возможности и старался их развивать. Своими силами он выиграл войну. Так же он полагается только на себя и сегодня, восстанавливая освобожденные территории. О чем как раз и говорил Президент Ильхам Алиев на совещании с правительством", - сказал наш собеседник.

Развивать национальные ресурсы нужно не только в связи с военной агрессией, считает турецкий эксперт. Эти ресурсы должны развиваться постоянно. Это и армия, и экономика, и общественно-политический сегмент. Конечно, иногда может понадобиться внешняя помощь, когда не хватает собственных сил. Но эта внешняя помощь должна укреплять, а не уничижать суверенитет страны, подчеркнул Перинчек. Международное сотрудничество это хорошо, международная солидарность прекрасно, международная взаимопомощь тоже замечательная вещь. Но все это должно служить укреплению, а не уничтожению суверенитета.

"В Азербайджане, как показывает происходящее в регионе, это прекрасно понимают. Особенно четко мы это увидели во время 44-дневной войны. Азербайджан принимал поддержку от разных стран, но главную роль в освободительной войне играли азербайджанский народ, азербайджанская армия, азербайджанское руководство. У Азербайджана есть международные партнеры, но сотрудничество с ними служит укреплению его суверенитета, а не его уничижению. Азербайджан это положительный пример. Есть и отрицательный - это Армения. Армяне всегда опирались на внешнюю помощь, ожидали свободы из рук внешних сил. Думали, что внешние силы будут им помогать. Но эти внешние силы вмешиваются в региональные дела только в своих корыстных интересах, используя такие страны, как Армения, какие-то народы, меньшинства. Но они не помогают им. Наоборот, вмешательство внешних сил всегда вредит интересам того или иного народа или страны", - отметил наш собеседник.

Что касается двойных стандартов, о которых говорил Президент Ильхам Алиев на недавнем совещании, то, по мнению Мехмета Перинчека, лицемерие Запада не новость, это не раз в истории приходилось наблюдать. Взять, например, отношение к применению Байрактаров. Во время карабахской войны, напомнил Перинчек, западная пропаганда назвала турецкими дроны убийцами. А сейчас поддерживает их применение в Украине, потому что сегодня европейцам это выгодно.

Лейла Таривердиева