https://news.day.az/politics/1468496.html Хикмет Гаджиев встретился с советником Президента США - ФОТО
Хикмет Гаджиев встретился с советником Президента США - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился в Вашингтоне с советником Президента США по вопросам безопасности Джейком Салливаном.
Как передает Day.Az, об этом помощник Президента Азербайджана сообщил в Twitter.
"В сегодня в Белом доме у меня состоялась продуктивная и искренняя беседа по азербайджано-американскому партнерству и региональным вопросам с Советником по национальной безопасности Президента США Джейком Салливаном", - отметил Хикмет Гаджиев.
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